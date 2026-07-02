Нацбанк продает золотые 20 грн с уникальным дизайном: как выглядят
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
Нацбанк продает памятную монету в 20 грн. Она отчеканена из золота, называется "Архистратиг Михаил" и стоит 63 578 грн. При этом на продажу монет установлен лимит – каждый желающий может приобрести не более 5 штук.
Об этом сообщили в самом НБУ. Там отметили: на складе осталось 1 507 монет.
"Памятная монета посвящена архангелу Михаилу – одному из самых почитаемых святых в христианской традиции, который возглавляет "небесное воинство ангелов" и считается покровителем тех, кто отстаивает справедливость. Сегодня образ архангела Михаила присутствует в атрибутике украинских войск, олицетворяя непримиримую борьбу со злом и духовную поддержку украинских защитников", – говорится в описании монеты.
Как выглядят особенные 20 грн
На аверсе монеты (лицевой стороне) изображен стилизованный лавровый венок. Как объяснили в Нацбанке, он символизирует славу и победу.
Также на него помещены малый Государственный Герб Украины, под которым надпись – "Украина". А кроме того:
- номинал;
- графический знак гривни;
- логотип НБУ;
- надпись "Национальный банк Украины";
- год чеканки;
- обозначение металла, его пробы и массы в чистоте.
Фон аверса – паттерн из ММ-14 "Рисунок маскировочный образца 2014 года". Он также известен как "пиксель" и "украинский пиксель".
На реверсе монеты (обратной стороне) на зеркальном фоне изображен Архистратиг Михаил. Справа и слева расположены:
- Стилизованные силуэты воинов Вооруженных сил Украины,
- Вертолеты,
- Противотанковые ежи.
По кругу надпись: "…за нас и души праведных, и сила архистратига Михаила" Это – строки из поэмы Тараса Шевченко "Гайдамаки".
Что известно о монете
- Монеты отчеканены из золота 900-й пробы.
- Масса драгоценного металла в чистоте – 7,78.
- Гурт – гладкий.
- Выставленные на продажу экземпляры были отчеканены в 2025 году.
- Тираж монеты составил 3,5 тыс. экземпляров.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинцы могут выгодно продать некоторые старые 1-гривневые монеты. К примеру, за 1 грн 1992 года могут заплатитьот 12 000 до 37 000 грн.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!