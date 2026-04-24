Нацбанк продает золотые 20 грн с особым дизайном: как выглядят

Роман Костюченко
Рынки и компании
Национальный банк продает памятную монету в 20 грн "Архистратиг Михаил". Она отчеканена из золота и стоит 73 333 грн. При этом на продажу монет установлен лимит – каждый желающий может приобрести не более 3 штук.

Об этом сообщили в самом НБУ. Там отметили: ныне на складе осталось 1 684 монеты.

"Памятная монета посвящена архангелу Михаилу – одному из самых почитаемых святых в христианской традиции, который возглавляет "небесное воинство ангелов" и считается покровителем тех, кто отстаивает справедливость. Сегодня образ архангела Михаила присутствует в атрибутике украинских войск, олицетворяя непримиримую борьбу со злом и духовную поддержку украинских защитников", – говорится в описании монеты.

Что известно о монете

  • Монеты отчеканены из золота 900-й пробы.
  • Масса драгоценного металла в чистоте – 7,78.
  • Гурт – гладкий.
  • Выставленные на продажу экземпляры были отчеканены в 2025 году.
  • Тираж монеты составил 3,5 тыс. экземпляров.
Как выглядят особенные 20 грн

На аверсе монеты (лицевой стороне) изображен стилизованный лавровый венок. Как объяснили в Нацбанке, он символизирует славу и победу.

Также на него помещены малый Государственный Герб Украины, под которым надпись – "Украина". А кроме того:

  • номинал;
  • графический знак гривни;
  • логотип НБУ;
  • надпись "Национальный банк Украины";
  • год чеканки;
  • обозначение металла, его пробы и массы в чистоте.

Фон аверса – паттерн из ММ-14 "Рисунок маскировочный образца 2014 года". Он также известен как "пиксель" и "украинский пиксель".

На реверсе монеты (обратной стороне) на зеркальном фоне изображен Архистратиг Михаил. Справа и слева расположены:

  • стилизованные силуэты воинов Вооруженных сил Украины,
  • вертолеты,
  • противотанковые ежи.

По кругу надпись: "…за нас и души праведных, и сила архистратига Михаила" Это – строки из поэмы Тараса Шевченко "Гайдамаки".

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, Нацбанк выводит из обращения купюры 50 и 200 гривен – однако лишь те, которые были выпущены в 2003-2007 годах. В процессе купюры будут заменены на банкноты аналогичных номиналов современного поколения – т.е. образца 2014 года и последующих лет выпуска.

