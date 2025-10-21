Нацбанк продает уникальные 5 грн: как выглядит особенная монета
Нацбанк продает памятную монету номиналом 5 грн, посвященную посвященную радости родительства. Реализуется она в лимитированным количестве: 1 штука в одни руки.
Об этом сообщили в самом НБУ. Там отметили: стоимость монеты составляет 1 932 грн (на дату последней реализации).
Обусловлена же такая цена материалом чеканки монеты. Дело в том, что она сделана из серебра 925 пробы.
"Памятная монета "Родительское счастье" посвящена самому дорогому в жизни – счастью быть родителями, трепету первых объятий и безусловной любви к малышу", – говорится в описании монеты.
Как выглядит особенная монета
На аверсе монеты (лицевой стороне) размещены родительские руки, держащие ноги младенца. А кроме того:
- Надпись "УКРАИНА".
- Малый Государственный Герб Украины.
- Номинал.
- Графический символ гривни.
- Год чеканки монеты.
На реверсе (оборотной стороне) изображен спящий на облаках среди игрушек ребенок. Над ним – погремушка, сияющая на фоне ночного неба "и дарящая безмятежные сны, чувство покоя и уюта".
Что известно о монете
- Год чеканки – 2024.
- Масса драгоценного металла в чистоте – 15,55.
- Тираж – 5 000 штук.
- Диаметр – 33 мм.
- Продается монета в специальном футляре.
Как сообщал OBOZ.UA, также Нацбанк планирует выпустить новую памятную монету номиналом 5 грн. Ожидается, что она появится в ноябре.
