Нацбанк продает серебряную 1 грн с особым дизайном: как выглядит

Нацбанк продает инвестиционную серебряную монету в 1 грн – по 5 444 грн за штуку. Монета называется "Архистратиг Михаил", а купить каждый желающий сможет не более 5 штук.

Видео дня

Об этом сообщили в самом НБУ. Там отметили:

Монеты отчеканены из серебра 999,9-й пробы.

Масса драгоценного металла в чистоте – 31,1.

Гурт – рифленый.

При этом подчеркивается: экземпляры, которые выставят на продажу, были отчеканены в 2025 году тиражом 30 тыс. экземпляров. Сама же монета появилась в 2020 году.

Как выглядит 1 грн с уникальным дизайном

На аверсе монеты (лицевой стороне) размещены малый Государственный Герб Украины и надпись "Национальный банк Украины". Также на нем изображены:

Эмблема НБУ – в восьмиугольном картуше на щите.

Номинал.

Год чеканки.

Обозначения металла, его пробы и массы в чистоте.

На реверсе монеты (обратной стороне) изображен Архистратиг Михаил – архангел, который является одним из самых почитаемых библейских персонажей. А кроме того, надпись "... За нас и души праведных, и сила архистратига Михаила" (строки из поэмы Т. Г. Шевченко "Гайдамаки").

Что такое инвестиционные монеты

В целом же, отмечается, инвестиционными являются монеты, предназначенные для вложения средств широким кругом инвесторов. В т.ч., частными лицами.

"Продукция является средством платежа. И одновременно относится к категории банковских металлов", – объяснили в Нацбанке.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинцы могут хорошо заработать, продав некоторые старые 1-гривневые монеты. Ведь из-за своих особенностей они высоко ценятся среди коллекционеров – настолько, что те готовы платить за них тысячи гривен.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!