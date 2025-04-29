Нацбанк продает 5 грн с особым дизайном: каждый получит всего по 1 штуке

Национальный банк проводит реализацию памятной монеты "Чернобыль. Возрождение. Лось европейский". Ее номинал составляет 5 грн. Цена – 152 грн без сувенирного пакования и 198 грн с ним. При этом продажа проводится только 29 апреля, а купить каждый покупатель сможет только 1 монету.

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Об этом сообщили в самом НБУ. Там отметили, что:

Монета посвящена европейскому лосю, "который стал символом восстановления природных экосистем Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника".

Монета была отчеканена в 2025 году.

Материал – нейзильбер (специальный сплав меди, никеля и цинка).

Гурт монеты рифленый.

Тираж монеты – 20 000 штук.

"Чернобыльский заповедник – самый большой природоохранный объект Украины площадью 226 269,5 га. Он имеет ключевое значение для сохранения природных процессов в зонах радиационного воздействия и является убежищем для редких видов растений и животных. Лось европейский, занесенный в Красную книгу Украины в 2017 году, олицетворяет силу природы, которая способна восстанавливаться даже после тяжелых испытаний. Его присутствие в заповеднике подчеркивает важность сохранения биоразнообразия и ответственного отношения к окружающей среде", – говорится в описании монеты.

Как выглядят 5 грн с уникальным дизайном

На аверсе монеты (лицевой стороне) размещено малый Государственный Герб Украины. А также надписи:

"УКРАЇНА" (под гербом);

номинал (справа от герба).

В центре – символическое колесо жизни, "знаменующее возрождение природы". Оно состоит из стилизованного международного знака "Радиационная угроза" вокруг которого – животные, популяции которых развиваются в 30-километровой зоне отчуждения. По кругу, на зеркальном фоне надписи:

Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник;

Chornobyl Radiation and Ecological Biosphere Reserve;

логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка;

год чеканки.

На реверсе монеты (обратной стороне) на фоне пейзажа изображен лось европейский. Элемент украшения – тампопечать. Над лосем – лосица с малышом. А также на зеркальном фоне надписи:

Лось европейский;

Alces alces.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, дизайн украинских монет 1 и 2 грн в ближайшее время не будут менять – даже несмотря на то, что до начала полномасштабной войны этот процесс был запущен. Впрочем, в Нацбанке не отказались от этой идеи – ожидается, что к ее реализации вернутся после стабилизации ситуации в стране.

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