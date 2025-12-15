Нацбанк планирует выпустить новые 10 грн в оригинальном дизайне: назван срок

Нацбанк планирует выпустить новую памятную монету – номиналом 10 грн. Ожидается, что она появится в декабре и будет называться "Дух Рождества".

Об запланированном выпуске сообщили в самом НБУ. Там отметили. что монета:

Будет отчеканена из серебра 925 пробы с массой драгоценного металла в чистоте 31,1.

925 пробы с массой драгоценного металла в чистоте 31,1. Войдет в серию "Украинское наследие".

В целом же, о новых 10 грн известно немного. Лишь то, что:

Она будет выпущена тиражом до 15 000 экземпляров.

Ее диаметр составит 38,6 мм.

В целом памятные монеты – это особый вид денежных знаков, которые помимо платежной функции имеют культурную, историческую и нумизматическую ценность. Они становятся носителями национальной памяти, отражают важные события, даты, личности и символы, поэтому воспринимаются не только как средство расчётов, но и как знаковый объект.

Чеканятся такие монеты как из недрагоценных металлов, например медно-никелевых сплавов, так и из драгоценных – серебра или золота. К их производству предъявляются повышенные требования – особенно к художественному оформлению.

Ограниченные тиражи придают памятным монетам эксклюзивность, делая их привлекательными для коллекционеров и инвесторов. Со временем их стоимость может значительно вырасти, превращая их из обычных денежных знаков в элементы культурного наследия и выгодный актив.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время Нацбанк выводит из обращения купюры 50 и 200 гривен – однако не все: только выпущенные в 2003-2007 годах. За счет этого в регуляторе хотят повысить качество наличности в обращении.

