Нацбанк начал продажу новых 5 грн: сколько стоят

Нацбанк начал продавать новые памятные монеты в 5 грн. Они посвящены казакам-характерщикам и получили название "Ни пуля, ни сабля!". Цена – 161 грн за штуку.

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Об этом сообщили в самом НБУ. Там напомнили: монета была введена в оборот 4 декабря.

"Памятная монета посвящена легендарным воинам Запорожской Сечи – казакам-характерникам. Эти победители, овеянные мистической славой, отличались непревзойденным мастерством в бою и владением оружием, что вызывало страх у врагов и восхищение у союзников. Сегодня украинские защитники, подобно своим предкам, демонстрируют исключительную храбрость, стойкость и верность Родине, продолжая славные традиции казачества", – рассказали о монете в регуляторе.

Как выглядит новая монета

На аверсе (лицевой стороне) монеты в центре композиции изображена стилизованная фигура военного, который осторожно держит в руках и защищает малый Государственный Герб Украины. Как объяснили в НБУ, композиция символизирует "исконное стремление украинского народа жить в собственном суверенном государстве".

На матовом фоне – вражеские пули, отражающиеся от военного, так и не поразив "украинскую душу". Под гербом:

надпись "УКРАЇНА";

номинал 5;

графический символ гривни;

год чеканки – 2024.

Слева возле военного – логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины.

На реверсе (обратной стороне) на зеркальном фоне изображен стилизованный образ казака-характерника, оберегающего птицу – символ воли, визуально напоминающий трезуб. "Композиция отражает связь между современной войной и украинским духом времен казачества", – рассказали в НБУ.

На матовом фоне – взломанные вражеские сабли, "бессильные перед несгибаемой любовью к родной земле и стремлением к свободе".

Где можно купить монету

Памятные монеты "Ни пуля, ни сабля!" в фирменном паковании уже можно приобрести в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ. Цена – 161 грн. Также, сообщали ранее в Нацбанке, они будут доступны в банках-дистрибьюторах:

Укргазбанк;

Таскомбанк;

ПриватБанк;

Ощадбанк;

ПУМБ.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Нацбанк выводит из оборота монеты, выпущенные до 2003 года – различных номиналов. Цель – оптимизация номинального ряда. Впрочем, разбогатеть на таких копейках не получится – из-за того, что они были выпущены большими тиражами и из обычных материалов, дорогими и коллекционными эти монеты не станут.

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