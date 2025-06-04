Нацбанк массово продает особенные 10 грн: как выглядят. Фото

Национальный банк Украины (НБУ) проводит 4 июня продажу сразу ряда памятных серебряных монет номиналом 10 грн. Цена роликов колеблется от 423 до 438 грн. При этом каждый покупатель может приобрести не более 1 комплекта монет.

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Об этом сообщили в самом НБУ. По его информации:

В каждом ролике – 25 монет.

Все монеты посвящены военной тематике.

У всех монет одинковый аверс (лицевая) сторона.

На нем размещен малый Государственный Герб Украины. Также – в обрамлении древнерусского орнамента – надпись "Украина" и номинал. На фоне орнамента – год чеканки монеты и логотип Банкнотно-монетного двора НБУ.

Какие 10 грн продает НБУ

Силы поддержки Вооруженных сил Украины

Монета посвящена отдельному роду сил Вооруженных Сил Украины – Силам поддержки. На него, отмечается, возлагается оперативное обеспечение инженерной поддержки, радиационной, химической и биологической защиты, топографического и гидрометеорологического обеспечения войск.

На реверсе (обратной стороне) монеты размещена эмблема Сил поддержки ВСУ. А также надпись "Силы поддержки ВСУ – всегда рядом".

Цена ролика – 423 грн.

Войска связи и кибербезопасности Вооруженных сил Украины

"Ролик оборотных памятных монет посвященный украинским воинам-связистам. Которые ежедневно обеспечивают коммуникацию и управление войсками, преодолевают сверхсложные вызовы и угрозы, чтобы защитить Украину в информационном и киберпространстве", – говорится в описании монеты.

На реверсе монеты размещены надписи "Сильные держать связь!" и "Военная связь и кибербезопасность ВСУ". В центре композиции изображена эмблема Войск связи и кибербезопасности ВСУ.

"На заднем плане монеты схематически изображены лабиринты. Символизирующие передачу зашифрованных данных через запутанные защитные системы киберпространства, где идет невидимая война", – рассказали в Нацбанке.

Цена ролика – 438 грн.

Силы логистики Вооруженных сил Украины

Монета посвящена системе военной логистики Украины, обеспечивающей бесперебойное функционирование украинской армии. Как отметили в НБУ, монета является "признанием важности военных логистов".

На ее реверсе размещены надписи: "Стальная мощь, непоражённая воля!" и "Силы логистики Вооружённых Сил Украины". Главным элементом композиции является изображение беретного знака Сил логистики ВСУ. На заднем фоне монеты изображены топографические карты дорог и фрагментов наземной местности.

Цена ролика – 438 грн.

Командование объединенных сил Вооруженных сил Украины

"Ролик оборотных памятных монет "Командование объединенных сил Вооруженных Сил Украины" посвящен отдельному органу военного управления стратегического уровня всеми межвидовыми и межведомственными группировками войск (сил) для проведения объединенных операций по заданию Верховного Главнокомандующего и Генерального штаба Вооруженных Сил Украины", – говорится в описании монеты.

На ее реверсе размещена эмблема Командования объединенных сил Вооруженных Сил Украины. А таже надписи "Вместе победим!" и "Командирование Объединённых сил ВСУ".

Цена ролика – 428 грн.

ПВО – надежный щит Украины

Монета посвящена противовоздушной обороне. Которая является важнейшим элементом безопасности военных и гражданских объектов Украины, а также "весомой составляющей системы национальной безопасности страны".

На реверсе монеты размещено изображение пусковой установки Patriot и стилизованное изображение радара, выявляющее цель. Также присутствует надпись "ПВО – надежный щит Украины".

Цена ролика – 428 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Нацбанке не намерены в ближайшее время менять дизайн украинских монет в 1 и 2 грн. Причем даже несмотря на то, что до начала полномасштабной войны этот процесс был запущен. Впрочем, полностью от этой идеи в НБУ также не отказались – ожидается, что к ее реализации вернутся после стабилизации ситуации в стране.

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