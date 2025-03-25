Нардепы проголосовали за создание "почты-банка": что планируют в "Укрпочте"

Национальному почтовому оператору "Укрпочта" готовятся разрешить предоставлять банковские услуги на прифронтовых и на освобожденных территориях. Это изменение – часть будущей более масштабной реформы, которая позволит обеспечить предоставление финансовых услуг во всех населенных пунктах Украины.

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Об этом говорится в законопроекте №13018-д о финансовой инклюзии. Документ 25 марта приняли депутаты Верховной Рады в первом чтении за основу. За проголосовали 259 нардепов, сообщил представитель "Голоса" Ярослав Железняк (поименное голосование будет доступно позднее).

В целом законопроект предусматривает создание банков финансовой инклюзии, которые будут осуществлять деятельность на основании ограниченной банковской лицензии. Их главной задачей будет обслуживание клиентов, не имеющих устойчивого доступа к получению финансовых услуг:

граждан Украины и микропредприятий в районах, приближенных к зоне боевых действий, на освобожденных территориях;

жителей труднодоступных и малонаселенных территорий;

социально уязвимых групп населения и т.д.

Глава "Укрпочты" Игорь Смилянский сообщал, что по сути это решение – о возможности запуска "Укрпочта Банка". "Мы готовимся максимально быстро развернуть сеть такого банка по всей стране, чтобы слова "банковская инклюзивность" стали реальностью в 100% населенных пунктов нашей страны – даже там, где нет связи, а также для людей с особыми потребностями и ветеранов, которые смогут пользоваться такими услугами на дому", – отмечал Смелянский.

Как объяснил глава профильного парламентского комитета Даниил Гетманцев ("Слуга народа"), законопроектом в целом предусматриваются такие изменения:

ввести новый вид банка – банк финансовой инклюзии;

определить на законодательном уровне термины "финансовая инклюзия", "ограниченная банковская лицензия", "банк финансовой инклюзии", а также наделить Национальный банк Украины полномочиями по содействию развитию финансовой инклюзии;

предусмотреть, что банк финансовой инклюзии сможет предоставлять банковские и другие финансовые услуги исключительно физическим лицам, субъектам хозяйствования, общественным и благотворительным организациям, объем годового дохода от любой деятельности которых за предыдущий отчетный календарный год не превышает сумму, эквивалентную 5 млн евро , а также органам государственной власти и органам местного самоуправления;

, а также органам государственной власти и органам местного самоуправления; ограничить банки финансовой инклюзии в проведении операций на рынках капитала, а также установить ограничения общего объема кредитных средств, которые могут предоставляться одному заемщику.

Укрпочта-банк: что еще планируют в компании

Получение ограниченной банковской лицензии – не единственный вариант для "Укрпочты" предоставлять в будущем банковские услуги украинцам. В начале 2025 года стало известно, что национальный почтовый оператор получит акции PINbank ("Первый инвестиционный банк", ПИБ), ранее принадлежавшего российскому олигарху Евгению Гинеру. Соответствующее решение принял Кабинет министров на заседании 28 января.

"Укрпочта" планировала "стать банком" в течение 8 лет и после этого пообещала, что 100% украинцев получат доступ к банковским услугам в течение года. Тогда Смилянский подчеркивал, что так как бывший PINbank уже и так был в госсобственности, доля государства на рынке банковских услуг не увеличится. Кроме того, решение, по его словам, сэкономит государству более 5 млрд грн в течение 3-5 лет, так как финансирование из бюджета не потребуется.

"Банков много – "Укрпочта" одна. К этому дню мы шли долгих 8 лет... Это доступ к банковским услугам не для 70% населения, а для 100%. Для понимания: 70% населения в банковской системе – это Коста-Рика, Боливия, Ямайка и Кения. А 100% – это Япония, Франция, Германия и Нидерланды (даже обойдем США и Польшу, где 95%)", – заявил Смилянский.

Ранее, в 2024 году, Смилянский уже анонсировал разработку постановления о передаче "Укрпочте" банка PINBank. "Деньги российских олигархов будут работать на украинских граждан", – отмечал он.

О национализации PINbank было сообщено в начале 2024 года. В ее результате государство стало владельцем 88,89% уставного капитала банка, которыми ранее владело АО "Первый инвестиционный банк", контролируемое российским олигархом Евгением Гинером. Сам же Гинер попал под санкции СНБО 19 октября 2022 года. В феврале-2023 акции Гинера в PINbank были взысканы в доход государства, решение принял Высший антикоррупционный суд (ВАКС).

"Укрпочта" уже давно искала банк, приобретение которого позволило бы ей оказывать финансовые услуги в отдаленных уголках Украины. К примеру, в январе 2022 года, то есть до начала полномасштабной войны, "Укрпочта" обращалась к НБУ с запросом о покупке Альпари Банка. Как тогда объяснял Смилянский – чтобы иметь возможность предоставлять банковские услуги (в том числе перевод средств, пополнение счетов и т.п.) в почтовых отделениях.

В июне того же года соглашение согласовал Антимонопольный комитет, но 29 мая 2023 года НБУ отклонил его из-за "недостатков в документах". А уже в декабре 2023 года единственный акционер Альпари Банка решил прекратить осуществление финучреждением банковской деятельности без прекращения юридического лица. Такую деятельность банк фактически прекратил 14 мая 2024 года.

Как сообщал OBOZ.UA, приватизации украинских госбанков – прежде всего, Сенс Банка и Укргазбанка – не следует ожидать в 2025 году. Главная причина заключается в длительности этого процесса. Тем не менее, как считают в Нацбанке, перспективы их продажи являются хорошими.

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