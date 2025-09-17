Вырубили деревьев на более 720 млн грн: раскрыта очередная коррупционная схема "Лесов Украины"

На Ивано-Франковщине разоблачены масштабные злоупотребления в лесной сфере. Девяти должностным лицам сообщено о подозрениях, а убытки государству оценили в 721 млн грн. Отмечается, что это продолжение системных коррупционных схем в ГП "Леса Украины", где в целом нанесен ущерб на более 924 млн грн и уже вручено 44 подозрения.

Об этом сообщает генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко. Украинская прокуратура продолжает системно разоблачать преступления в сфере лесного хозяйства .

Годами эта отрасль оставалась "золотой жилой" для коррупционеров: незаконные рубки, махинации с лесорубными билетами, продажа древесины по заниженным ценам, служебная халатность. В результате государственные леса превращались в частную кассу для отдельных должностных лиц.

Очередной громкий эпизод касается Ивано-Франковской области, где убытки от незаконных действий должностных лиц оценили в 721 млн грн. Подозрения выдвинуты девяти лицам, среди которых – директора предприятий, главные лесничие и мастера леса. Среди разоблаченных:

ГП "Делятинское ЛГ" – главный лесничий незаконно выдавал лесорубные билеты;

– главный лесничий незаконно выдавал лесорубные билеты; "Кутское ЛГ" ГСГП "Леса Украины" – два бывших руководителя, начальник отдела лесного хозяйства и инженер разрешили незаконную рубку в Национальном природном парке "Гуцульщина", уничтожено 195 гектаров леса;

– два бывших руководителя, начальник отдела лесного хозяйства и инженер разрешили незаконную рубку в Национальном природном парке "Гуцульщина", уничтожено 195 гектаров леса; Богородчанский спецагролесхоз – директор заключал прямые договоры заниженной стоимости;

– директор заключал прямые договоры заниженной стоимости; Коломыйский спецагролесхоз – директор применял аналогичные схемы;

– директор применял аналогичные схемы; Кобаковское лесничество Косовского РП – мастер леса допустил вырубку в заповедном фонде;

– мастер леса допустил вырубку в заповедном фонде; Тисовское лесничество КП "Долинский спецагролесхоз" – мастер леса способствовал незаконным вырубкам без надлежащего контроля.

В целом только в рамках досудебного расследования деятельности ГП "Леса Украины" и его филиалов установлен ущерб на 924,8 млн грн и объявлено 44 подозрения . Отдельное внимание – генеральному директору ГП "Леса Украины" Юрию Болоховцу.

Недавно суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 90,9 млн грн. Его подозревают в незаконном обогащении на более 7,9 млн грн. По данным ГБР (Государственное бюро расследований), чиновник категории "А" только за год приобрел:

элитную квартиру на Печерске стоимостью более 9 млн грн;

8 земельных участков общей площадью 24 га;

грузовой автотранспорт.

Кроме того, на банковских счетах его семьи появились значительные суммы, которые нельзя объяснить официальными доходами. Следствие утверждает, что Болоховец скрывал реальные активы, используя подставных лиц.

Например, квартира была оформлена на "друга семьи", но все переговоры и расчеты вела жена чиновника. Такие же схемы применялись и при оформлении земли и транспорта.

Сам Болоховец обвинения отрицает, заявляя, что квартира арендуется "на законных основаниях", а все данные внесены в декларации. В то же время активисты и журналисты уже неоднократно связывали его имя с коррупционными скандалами в сфере леса.

Болоховца обвиняли в самозахвате более 80 гектаров земли на Черниговщине, где он вместе с окружением обустроил частное имение с озером и конюшней. Часть участков записали на родителей и близких друзей. Кроме того, он фигурировал в деле о закупке телефонов для "Лесов Украины" на почти 19 млн грн по завышенным ценам.

Журналисты и общественные активисты связывают его семейные компании с получением сотен гектаров земли и миллионными доходами. В частности, фермерское хозяйство "Ивангородское" и ООО с тем же названием, связанные с его матерью и женой, получили более 1,9 тыс. гектаров в Черниговской области.

Также звучали обвинения в схемах с продажей древесины для оборонных сооружений по завышенным ценам через фирмы-прокладки. Прокуратура и ГБР заявляют, что дело Болоховца – лишь "отдельный эпизод" в более широком комплексе расследований. Власти обещают продолжать очистку отрасли от коррупционных практик.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, деревообрабатывающая и мебельная индустрии могут столкнуться с кризисом. Представители отрасли заявляют о дефиците древесины, манипуляциях на биржах, резких необоснованных скачках цен, а также, что объемы заготовки по сравнению с 2021 годом уменьшились вдвое.

