'Нам нужны дроны или деньги?' Николов объяснил ключевой аспект бизнеса на войне. Видео

Сегодня большая часть нужд фронта ложится на плечи украинского бизнеса. Но бизнес не может работать "в ноль", он должен зарабатывать. Украинским производителям разрешили закладывать до 25% прибыли в оборонные контракты, и это абсолютно приемлемая маржа в условиях войны.

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Об этом рассказал в интервью OBOZ.UA редактор сайта "Наши деньги" Юрий Николов. Он объяснил ключевой аспект бизнеса на войне.

"У нас сейчас по оборонным контрактам разрешено 25% чистой маржи. Все говорят, что 25% – это хорошо, но маловато ввиду того, что ты сейчас очень востребован. А если и когда война закончится, то твой бизнес уже пойдет прахом, поэтому хочется рвануть немного больше. Поэтому цены на тех же дронах некоторые производители задирают почти двукратно, записывая себе это в маржу. И здесь тот самый тонкий момент – а нам нужны дроны или деньги?", – задает риторический вопрос Николов.

По его словам, именно с этого начинается дискуссия с производителями дронов, в ходе которой должен состояться компромисс, основанный на нравственных понятиях: зарабатывать на войне можно, но это не может быть сверхприбыль.

"Я сторонник 25 процентов, ну 30% – я могу понять эти цифры, они не катастрофичны, и тем более мы в сложных обстоятельствах. Но я совершенно не понимаю двухкратных марж никоим образом", – подчеркнул расследователь.

Он отметил, что большинство украинских производителей дронов минимизируют свои доходы. Но есть среди них и недобросовестные, которые не только закладывают сверхприбыль, но и производят бракованную продукцию. Никонов напомнил о не взрывающихся минах.

Кроме того, по словам Николова, в украинских производителей дронов есть будущее после войны. БПЛА можно использовать во многих гражданских сферах и насыщать мировой рынок. Ведь тот опыт, который они приобретают сейчас, является их преимуществом перед зарубежными производителями и поможет им и в мирное время.

"Вот в Европе есть несколько производителей, которые во время нашей войны подняли свои мощности, но в большинстве своем идет о всяком, знаете, стреляющем, взрывающемся, не летающем, как вот там мины, снаряды и так далее. То есть это заводы, которые расположены примерно плюс -минус вокруг Украины и, по вполне понятным причинам, им выгодно недалеко везти к нам свой товар. С дронами так не произошло, ну, почти нигде, потому что только в наших ситуациях можно быстро производить изменения изделия, которое ты делаешь", – объяснил Никонов.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина увеличила производство дронов в 10 раз. При этом приоритет в производстве сместился на эффективность и новые технологии.

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