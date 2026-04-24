Налоговая угрожает забрать тысячи лицензий на продажу алкоголя и сигарет: за что наказывают бизнес

Тысячи предпринимателей по продаже алкоголя и табачных изделий могут потерять лицензии на ведение бизнеса в Украине. Их могут наказать за нарушение требований к минимальной зарплате работников.

Видео дня

Об этом сообщила и.о. председателя Государственной налоговой службы Леся Карнаух. Она отметила, что только в феврале-марте риски нарушений обнаружили у почти 6,6 тыс. бизнесов – они могут потерять лицензию, поскольку три месяца подряд они игнорировали установленные требования, поэтому налоговая:

провела 1,5 тыс. фактических проверок ;

; проверила 23% лицензиатов с подтвержденными рисками;

с подтвержденными рисками; инициировала прекращение или приостановила действие более 2,9 тыс. лицензий

"Не хочешь работать прозрачно – будь готов к потере лицензии. ГНС постоянно мониторит, придерживается ли бизнес этих требований", – предупредила руководительница налоговой.

Карнаух напомнила о требованиях по уровню минимальной зарплаты, которые с октября 2025 года должен соблюдать бизнес, который в розницу торгует алкоголем, табачными изделиями и жидкостями для электронных сигарет.

в пределах и в 50 км от областных центров – 2 минимальные зарплаты (в 2026 году – 17 294 грн);

вне этих границ и с площадью торговых залов менее 500 кв.м – 1,5 минимальные зарплаты (в 2026 году – 12 970,5 грн).

Впрочем, проблема с зарплатами оказалась не единственным выявленным нарушением. Кроме этого, бизнесы:

продавали подакцизные товары без акцизных марок или с подделками ;

; нарушали установленные цены ;

; не выдавали фискальные чеки и работали без РРО/ПРРО.

В результате нарушителей оштрафовали почти на 17 млн грн. К другим результатам своей работы Леся Карнаух отнесла:

уменьшение количества лицензиатов – на 3 тысячи (с 56,1 тыс. до 52,9 тыс.);

– на 3 тысячи (с 56,1 тыс. до 52,9 тыс.); уменьшение количества лицензий – на 8 тысяч (с 167,2 тыс. до 158,6 тыс.).

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Украине до 20-30% рынка временного размещения туристов работает в тени, жилье сдают через онлайн-платформы, скрывая реальные доходы, из-за чего бюджеты недополучают значительные средства. Налоговая вместе с громадами вводит новые механизмы контроля, обмен данными и аналитику.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!