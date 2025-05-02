Налоговая разослала украинцам 1000 "писем счастья": кто получил и что делать

Государственная налоговая служба (ГНС) Украины разослала более 1000 "писем счастья" предпринимателям, работающим в сфере розничной торговли. Уведомления получили те предприниматели, в расчетах которых не зафиксировали ни одной операции с наличными деньгами за март-2025.

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Об этом сообщил глава ГНС Руслан Кравченко. "Это (отсутствие операций с наличкой. – Ред.) может свидетельствовать о вероятном непроведении наличных расчетов через РРО", – отметил он.

Речь идет об информационных сообщениях в электронном кабинете налоговой, уточнил Кравченко. Они призваны предупредить бизнес о нарушениях, чтобы тот их исправил самостоятельно.

По словам главы ГНС, это первый случай, когда налоговая проводит такую профилактику нарушений. "В письмах предлагаем бизнесу самостоятельно пересмотреть предыдущие хозяйственные операции и дальше не допускать при продаже товаров расчетов без использования регистраторов", – отметил он.

Кравченко подчеркнул, что сообщения несут исключительно превентивный характер. Исправление проблемы позволит предпринимателям избежать фактических проверок, которые налоговая может инициировать при наличии признаков нарушений.

"Такие дополнительные меры коммуникации с налогоплательщиками предпринимаем для стимулирования добровольной уплаты налогов и соблюдения налоговой дисциплины. Это предусмотрено Национальной стратегией доходов для повышения уровня доверия к налоговой службе и добровольному комплаенсу", – резюмировал Кравченко.

Напомним, украинцы, продающие личные вещи (к примеру, одежду, бытовую технику и пр.) на интернет-площадках не подвергаются штрафам или другим методам воздействия со стороны Госналоговой службы. Налоговики работают только с теми, кто в больших масштабах продает новые вещи и не уплачивает с этого налогов на миллионы гривен. В других случаях "письма счастья" от налоговиков украинцам не приходят.

Как объясняла нардеп Ольга Василевская-Смаглюк ("Слуга народа"), систематической продажей являются только регулярная реализация однотипных товаров. Речь идет об уклонении на миллионы гривен ежемесячно. Меньшие суммы не заинтересуют налоговую службу. ... Какие-то старые носки не являются предметом интереса", – отметила нардеп.

В само налоговой службе также сообщали, что не штрафуют украинцев за продажу личных вещей на интернет-площадках – в частности OLX, Prom, в соцсетях и т.д. Информация о том, что служба автоматически отслеживает все денежные переводы на счета лиц, совершающих такие операции, отметили там, не соответствует действительности.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские модели на OnlyFans заработали 111 млн долларов. При этом согласно данным налоговиков, модели оспаривают в административном и судебном порядке начисленные им 14,5 млн грн налогов. А сумма долга по результатам проверок составляет 14,7 млн грн.

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