Налоговая массово рассылает украинцам "письма счастья": кого обязательно заставят доплатить и что делать

Деньги украинцев находятся под "прицелом" налоговиков – в мае Государственная налоговая служба (ГНС) разослала около трех тысяч запросов с требованием объяснить происхождение средств. Что, впрочем, дало свои плоды – после этих сообщений несколько сотен "теневиков" стали вести свои бизнесы легально и оформили ФОП.

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Тем не менее, в экспертной среде отмечают: реальными надзирателями за доходами граждан являются банки. Поскольку именно они могут не просто просить объяснить происхождение средств, а фактически заставить к этому – например, блокируя счета.

Что именно стоит за "письмами счастья" от налоговой, почему предпринимателям стоит выходить из тени, а также кто может спокойно торговать в интернете и никому не отчитываться – разбирался OBOZ.UA.

Кому налоговая рассылает "письма счастья"

В самой налоговой рассказали, что в мае 391 украинцев вывели свою деятельность из тени, зарегистрировав ФОП. Сделать же это они решили после "писем счастья" от ГНС:

Их было отправлено 3 тыс. налогоплательщикам.

В письмах налоговики просили "объяснить происхождение средств".

То есть, по словам самих налоговиков, они обнаружили 3 тыс. налогоплательщиков, происхождение средств у которых понять не смогли. Для этого им прислали соответствующие письма, после которых почти четыре сотни украинцев фактически признались в том, что работали в тени, а потому стали законопослушными, зарегистрировали ФОП и теперь ведут свои дела "в белую".

Получается – победа?

Смотря, с какой стороны зайти. Ведь, как рассказала OBOZ.UA налоговый консультант Киевского центра поддержки и развития бизнеса, генеральный директор компании "Е.С.Консалтинг" Александра Томашевская, с одной стороны, да – со всего, что эти ФОПы заработают уже после регистрации, налоги они уплатят. Но с того, что было заработано до регистрации – вряд ли. Во всяком случае, пока добровольно не подадут декларацию.

"У нас нет еще кейсов таких, что налоговые органы самостоятельно что-то доначисляли. Дело в том, что у них есть только факт получения дохода – но они не могут сказать заплати немедленно. Почему? Потому что это незаконно – ведь срок уплаты налогов не наступил, это все только через год декларируется", – объяснила Томашевская.

Единственное же, что налоговая может, по ее словам – это, собственно, присылать письма-напоминания, в которых будет просить обратиться в органы ГНС и задекларировать свой доход.

Если же этого не сделать, то далее, по словам эксперта, возможны два варианта развития событий, которые будут зависеть от суммы дохода. Так:

Если суммы были относительно незначительные, "возможно, налоговые органы не будут настаивать".

Но если это была крупная сумма – например, полмиллиона или миллион гривен, – "может они и будут активироваться".

Что, собственно, признали и в самой налоговой. Там отметили:

Большинство плательщиков получило "незначительное количество переводов на небольшие суммы" на свои счета.

Поэтому эта информация "накапливается для дальнейшего анализа и использования при осуществлении мероприятий налогового контроля".

С другой стороны, отметила Томашевская, как именно будет осуществляться этот контроль, сказать сложно. Поскольку "механизм влияния – это просто давление с их стороны".

Что, опять же, фактически и признали налоговики. Они рассказали, что сейчас уже обрабатывается информация из Системы учета данных РРО за май, "поэтому такая разъяснительная работа будет постоянной".

С другой стороны, признала Томашевская, сейчас письма от налоговой фактически можно игнорировать. Поскольку "пока вы не сдали декларацию, не начислили эти налоги, на вас невозможно повлиять".

Впрочем, подчеркнула эксперт, однозначно говорить, как поведут себя налоговики, сейчас нельзя. Ведь "это очень новая история". Поэтому не исключено, что такое игнорирование все же может обернуться большими проблемами.

Банки страшнее налоговой?

Но даже если все давление налоговой обернется для теневиков написанием просьб легализоваться, спокойно продолжить работать у таких предпринимателей все равно может не получиться. Ведь за них возьмутся банки.

"То, с чем мы сталкиваемся чаще всего – это давление со стороны банковской системы. Они действительно могут терроризировать клиентов. Причем, сколько угодно времени", – рассказала эксперт.

Дело в том, что законодательство обязывает банки проверять источники происхождения средств своих клиентов – по Закону "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем". При этом под проверку могут подпасть любые транзакции, которые выглядят подозрительно, не соответствуют финансовому состоянию или привычным операциям клиента. Особенно если речь идет о крупных суммах.

"Они могут заблокировать счет и требовать разные документы. Дайте договоры такие, дайте договоры сякие, подтвердите типологию вашей деятельности, объясните как вы деньги зарабатываете, дайте страницы в интернете, где вы размещаете свои предложения. Есть крайне тяжелые случаи, где человек уже не знает, что дать тому банку, чтобы получить доступ к деньгам", – рассказывает Томашевская.

При этом чаще всего, по ее словам, банки требуют налоговую декларацию. То есть, все замыкается на том, "как вы задекларировали свои доходы, как вы их получили".

Поэтому получается так, что рано или поздно, но работать "в белую", похоже, придется все-таки всем. Ведь даже если налоговая и будет продолжать просто просить выйти из тени, банки фактически будут принуждать к этому.

Впрочем, примечательно, даже наличие декларации не всегда поможет избежать проблем. Поскольку, по словам эксперта, есть банки, которые даже при таком условии могут отказать в обслуживании. Потому что будут видеть в таком клиенте того, кто создает для них риск.

Что говорят суды

Впрочем, есть и те, кто воспринимает письма налоговой серьезно. Настолько, что идет с ними в суд.

Тем не менее, единая "генеральная" линия в судебной практике пока не сформирована, поэтому суды могут становиться как на сторону граждан, так и на сторону налоговых органов. Так:

Дело № 160/5776/25, которое рассматривал Днепропетровский окружной административный суд.

По нему, истец просил признать противоправными и отменить налоговые уведомления-решения, налоговые требования и решения об описи имущества в налоговый залог, вынесенных по начислению НДФЛ, военного сбора и штрафов за 2019-2021 годы.

Как говорится в материалах дела, в течение 2019-2021 годов истец осуществлял операции по приобретению и отчуждению корпоративных прав в нескольких ООО путем покупки, внесения денежных и имущественных вкладов. При этом:

Стоимость покупки корпоративных прав была подтверждена документально (договоры, протоколы, акты, банковские документы).

Отчуждение корпоративных прав происходило по договорам купли-продажи.

Обязанности подавать декларации и вести Книгу учета не было.

По результатам проверок налоговый орган определил истцу налоговые обязательства по НДФЛ и военному сбору, а также применил штрафы за непредставление деклараций и неведение Книги учета доходов и расходов.

Суд же установил, что, в частности, расходы на покупку корпоративных прав равнялись или превышали доходы от их продажи. Следовательно, инвестиционной прибыли не было. В связи с этим суд пришел к выводу, что:

Налоговая неправомерно учла весь доход как прибыль, игнорируя подтвержденные расходы.

Если прибыли нет, нет и обязанности подавать декларации и вести Книгу учета, а потому штрафы за их неподачу – безосновательны.

Налоговое требование и опись имущества как налоговый залог тоже должны быть отменены, потому что основываются на недействительных решениях.

Ответчик не доказал правомерности своих действий, тогда как Истец предоставил убедительные доказательства.

Как следствие, иск удовлетворен полностью. А все налоговые уведомления-решения, налоговое требование и решение об описи имущества в налоговый залог признаны противоправными и отменены.

Дело №440/10311/24, которое рассматривал Полтавский окружной административный суд.

По нему, "ФОП" оспаривал доначисления НДФЛ, военный сбор, ЕСВ, НДС и штрафы за 2018-2023 годы.

Как говорится в материалах дела, в 2024 году ГНС провела плановую выездную проверку ФОП и обнаружила занижение доходов, завышение расходов и неправомерное формирование налогового кредита по НДС. В связи с чем доначислила налоги и штрафы.

Истец же, отмечается, с этим не согласился. Он отметил, что:

Часть расходов (в частности, на рекламу) не учтена.

Расчеты ГНС относительно остатков товаров и доходов за 2023 год необоснованны и не подтверждены первичными документами.

Суд же признал частично обоснованными требования истца об отмене доначислений за 2023 год, поскольку ГНС не подтвердила свои выводы надлежащими доказательствами. Однако доначисления за 2018-2020 годы были признаны обоснованными – поскольку эти нарушения подтвердились.

Дело № 160/28629/24, которое рассматривал Днепропетровский окружной административный суд.

По нему, физлицо-истец просил признать противоправными и отменить 4 налоговых уведомления-решения, вынесенных на основании проверки получения истцом дохода в виде значительных денежных переводов (р2р-платежи) в 2023 году.

Как говорится в материалах дела, в 2023 году на счета истца поступило более 10 млн грн от других физлиц. ГНС получила об этом данные от НБУ и провела внеплановую невыездную проверку, установив, что:

Декларация не подана.

Доход занижен.

НДФЛ и военный сбор не уплачены.

На запрос ГНС ответа не было.

Истец же утверждал, что не получал дохода, не предоставлял услуг, не имел договорных отношений с лицами, осуществлявшими переводы. А кроме того:

Указывал, что сам факт перевода средств не является доказательством получения дохода.

Отмечал, что налоговая не проверила происхождение средств, не установила лиц, которые их перечисляли и не обращалась к банкам по раскрытию банковской тайны.

Считал, что информация НБУ не является налоговой информацией, а ее использование нарушает законодательство о банковской тайне.

Указывал на нечеткость запроса налогового органа и нарушение принципа правовой определенности.

Тем не менее, суд признал действия налоговой законными – в частности, признав полученные средства на счет доходом, подлежащим налогообложению. Следовательно, в удовлетворении иска было отказано.

Кого налоговая обещает не трогать

Вместе с тем, в самой ГНС ранее сообщили, что не штрафуют украинцев за продажу личных вещей на интернет-площадках – в частности OLX, Prom, в соцсетях и тому подобное. Там отметили: продажа личных вещей не расценивается как основание ответственности за нарушение требований действующего налогового законодательства. Причем:

И финансовой.

И административной ответственности.

"Только систематическая продажа и одновременно однородный ассортимент товаров имеет признаки предпринимательской (хозяйственной) деятельности. Это не касается реализации индивидуального имущества (личных вещей) гражданами с помощью таких электронных торговых платформ как OLX, Prom и любых соцсетей", – говорится в сообщении.

Это же подтверждала и нардеп Ольга Василевская-Смаглюк ("Слуга народа"). По ее словам, налоговики работают только с теми, кто в больших масштабах продает новые вещи и не платит с этого налогов на миллионы гривен.

В других случаях, отмечала Василевская-Смаглюк, "письма счастья" от налоговиков украинцам не поступают.

"Налоговая служба заинтересуется теми субъектами хозяйствования или физическими лицами, которые не платят налоги или торгуют "в серую", только если эти продажи достигают сотен в месяц, и это однородный товар. Например, телефоны, наушники или что-то, что не было в употреблении, новое, не является личными вещами человека, который их продает. Меньшие суммы не заинтересуют налоговую службу... Какие-то подержанные носки не являются предметом интереса", – отметила нардеп.

Впрочем, в сети также распространялась информация о том, что налоговая рассылает украинцам требования явиться в территориальные отделения для дачи объяснений относительно систематического ведения хозяйственной деятельности с использованием NovaPay (входит в группу компаний "Новая Почта" и предоставляет финансовые платежные услуги). В частности, относительно:

Продажи товаров в интернете.

Поступления средств на личную карточку.

Со своей стороны, в 7eminar объяснили, что ГНС "на постоянной основе идентифицирует граждан и налогоплательщиков, осуществляющих продажу товаров через Интернет и получающих денежные переводы за него". В частности, отмечается, с 1 марта текущего года налоговики получают из Системы учета данных РРО (регистраторов расчетных операций) информацию о:

Гражданах, которые систематически получают средства на собственные счета за проданные товары.

"То есть тех, кто фактически занимается предпринимательской деятельностью без государственной регистрации", – объяснили специалисты.

Физлицах-предпринимателях, которые также получают средства на свои счета, но при этом не имеют зарегистрированных РРО/ПРРО.

"Таким образом они нарушают требования в части порядка проведения расчетов и т.д.", – отметили аналитики.

Декларации для всех?

Вместе с тем, считает Томашевская, проблему может решить обязательное декларирование гражданами их доходов. Причем, независимо от того, являются они ФОП или нет.

"Я считаю, что мы придем все равно к этому декларированию. Тогда можно будет оперировать своим счетом, как угодно. Неважно, торгуете вы, или работаете по найму – подали декларацию, и делайте, что хотите", – объясняет она.

Сейчас же, отмечает эксперт, каждый может купить, скажем, на любой торговой площадке в Китае партию товара как физлицо, а продавать этот товар уже как ФОП. И хотя законом это не запрещено, "налоговая говорит, что это неправильно". И, соответственно, предпринимает те или иные действия.

В качестве примера она приводит Европу. Где, по ее словам, "нет этого распределения, что ты ФОП – значит, платишь малые налоги, но когда ты не ФОП – большие".

"У нас очень кривое законодательство. У нас почему-то счет ФОП и счет физлица – это разные счета. И это налоговая дыра. Ведь я частное лицо, я могу зарабатывать деньги, как угодно, и мой счет – это мой счет. Незаконно же только не платить налоги", – подчеркивает Томашевская.

Из тени нужно выходить

Так или иначе, но реальность в Украине складывается таким образом, что если вы не являетесь ФОПом, но периодически что-то продаете онлайн (через маркетплейсы, соцсети, мессенджеры и т.д.), налоговая может трактовать это как систематическую хозяйственную деятельность. И поэтому стоит заранее позаботиться о доказательствах того, что вы не занимаетесь предпринимательством. В частности:

Сохранять скриншоты и историю переписки с покупателями.

Чтобы было видно, что продажи были единичными, не имели системного характера.

Фиксировать обстоятельства сделки.

Кто инициировал, с какого аккаунта, какая цена, что именно продавалось (если это, например, личные вещи).

По возможности, указывать в переписке, что продаете разово и не занимаетесь бизнесом.

Это поможет в случае вызова в налоговую. Тогда будет возможность объяснить, предпринимательская деятельность не ведется, а продажа была разовая или случайная.

В то же время, если торговля имеет системный характер, из тени стоит выйти. Ведь легальный бизнес – это не только защита от претензий налоговой, но и, среди прочего, отсутствие проблем с банками, или право на юридическую защиту – например, в спорах с контрагентами или в случае блокировки средств.