"Налог на посылки" в Украине изменили: лимит подняли в разы, но не для всех

Для украинского бизнеса, в том числе физлиц-предпринимателей ФЛП), в 6,6 раза увеличили необлагаемый налогом лимит на посылки за границу. Теперь лимит стоимости товаров без письменного декларирования будет составлять 1 тыс. евро (более 42,7 тыс. грн по актуальному курсу НБУ), а не 150 евро (около 6400 грн).

Соответствующий "таможенный" законопроект № 9456 подписал президент Украины Владимир Зеленский. Закон вступит в силу со дня следующего за днем его опубликования.

"Решен вопрос поднятия порога стоимости товаров, пересылаемых ФЛП и предприятиями за пределы Украины в международных почтовых или экспресс-отправлениях, без письменного декларирования", – отметил глава комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев ("Слуга народа").

До этого обязанность для подачи письменной таможенной декларации бизнесом существовала для товаров стоимостью более 150 евро. Теперь порог увеличен до 1000 евро. Это уменьшит расходы бизнеса и ускорит логистику, уверен Гетманцев.

Для физлиц-клиентов почты суммы не меняются. Последний раз "налог на посылки" изменялся для них в 2022 году. Тогда был повышен лимит на все международные и экспресс-отправления со 100 евро до 150 евро. По сути был возвращен порог стоимости, который действовал до 2019 года.

То есть сейчас простым украинцам (не бизнесу) нужно платить налог, если посылка дороже 150 евро. Причем облагается только та сумма, которая превышает установленный лимит. То есть в случае стоимости отправления 200 евро, налог платится не со всей суммы, а с 50 евро (200 – 150 = 50).

Как сообщал OBOZ.UA, законопроект № 9456 также содержит нормы, которые позволят Украине наладить трубопроводный экспорт биометана. Альтернативное топливо разрешили оформлять на таможне точно так же, как природный газ.

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