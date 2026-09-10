Налоговики проверяют обычных украинцев: к кому придут и что нужно знать каждому

Государственная налоговая служба в 2026 году планово проверит около тысячи физических лиц и физических лиц-предпринимателей (ФЛП). При этом внеплановых проверок может быть в 17 раз больше (судя по опыту прошлых лет).

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Ежегодно ГНС разрабатывает план-график проверок, который публикует на своём сайте. В этом году планируется провести 1019 проверок. В прошлом году, как сообщили в ГНС в ответ на запрос OBOZ.UA, в плане было 1008 проверок (также было проведено 16 769 внеплановых).

Список тех, кого будут проверять, опубликован на сайте ГНС. Планово проверяют только тех, кто много зарабатывает. В списке — физические лица с доходом свыше 20 млн грн в год. Однако с проверкой могут прийти и к обычным украинцам, если, например, налоговая получила информацию о каком-либо нарушении.

В частности, несколько дней назад с жительницы Ровенской области Ирины Ш. по результатам проверки взыскали 114,5 тыс. грн налога. Налоговики получили от компании Fenix International Ltd (OnlyFans) информацию о том, что украинка получила от них доход за создание контента. Чиновники провели внеплановую проверку и доначислили женщине налог на прибыль. И хотя девушка утверждала, что никакого дохода от OnlyFans не получала, суд обязал ее доплатить.

Таких случаев — сотни. Дело в том, что в рамках обмена информацией компания Fenix International Ltd направляет в Украину сведения о выплатах всем гражданам. Поэтому модели, которые зарабатывают на платформе, не могут скрыть свой доход. Согласно закону, все украинцы, имеющие дополнительный заработок, должны заполнить налоговые декларации и доплатить 18% НДС и 5% военного сбора.

Только за последние три месяца в реестре судебных решений появились десятки документов о доначислении налогов из-за заработка на OnlyFans. OBOZ.UA изучил эти документы. Больше всего налогов должна доплатить Оксана Д. из Одесской области. Ей доначислили 2,2 млн грн НДФЛ и почти 230 тыс. грн военного сбора. В целом платформа сообщила налоговой службе, что одесситка заработала на своих видео 12,2 млн грн только за 2022 год.

"Компания Fenix International Ltd (Великобритания), которая выплачивает доходы создателям контента OnlyFans, сообщает налоговой службе о суммах начисленного дохода нерезидентов, а та, в свою очередь, обменивается этими сведениями с ГНС Украины", — говорится в материалах дела.

Девушка пыталась в суде отменить доначисленные налоги, однако ей отказали. Акт проверки и налоговые уведомления-решения были отправлены заказным письмом через "Укрпочту" по месту регистрации (прописки). Но истица там давно не проживает, поэтому документы от налоговой она не получила.

Как ранее писал OBOZ.UA, Киевский окружной административный суд удовлетворил иск Государственной налоговой службы в Киевской области и обязал украинку доплатить более 346 тыс. грн налогов. Женщина, как установила налоговая проверка, зарабатывала на OnlyFans. Однако в суде она заявила, что её данные, вероятно, украли и на упомянутой платформе она не зарабатывала.

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