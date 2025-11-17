На украинских АЗС пересчитали цены на бензин: сколько теперь стоит литр

За выходные на украинских АЗС подорожал бензин А-95. Так, в понедельник 17 ноября они продавали его в среднем по 58,51 грн/л, что на 2 коп. выше, чем было в пятницу 14 ноября. В то же время в экспертной среде ожидают, что на текущей неделе (заканчивается 23 ноября) резких изменений стоимости топлива на заправках не произойдет.

Об этом говорится в материале delo.ua. Отмечается: не ожидается как значительного подорожания, так и удешевления ресурса.

"На этой неделе цена на бензин остается неизменной", – говорится в сообщении.

А вот в дальнейшем не исключается подорожание ресурса. Причина – новый акциз, который вступит в силу 1 января 2026 года. В частности:

В экспертной среде прогнозируют, что в декабре 2025 года это приведет к росту стоимости топлива на 2 грн/л от цены конца ноября.

А в Нацбанке считают, что в следующем году подорожание продолжиться.

"Планируемое повышение акцизной нагрузки на топливо будет предопределять ускорение роста цен на него в последующие годы. В то же время ожидается, что до конца текущего года цены останутся относительно стабильными", – рассказали в регуляторе.

В целом же, согласно действующему законодательству, с 1 января 2026 года акцизы обновятся не только для бензина, но и других видов топлива. Так:

На бензин они вырастут с текущих 271,7 евро за 1 000 литров до 300,8 евро.

На дизель – с 215,7 евро за 1 000 литров до 253,8 евро.

На автогаз – с 173 евро за 1 000 литров до 198 евро.

Сколько стоят бензин на АЗС сегодня

В целом же 17 ноября отдельные сети АЗС, по данным Консалтинговой группы "А-95", разливали бензин по 50-61,99 грн/л. Дороже всего – Shell, WOG, ОККО. На них топливо стоит по 61,99 грн/л.

Самые низкие цены установили на заправках ZOG. Здесь бензин стоит 50 грн/л.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине десятки подпольных АЗС продают нелегальное топливо даже после открытия против них уголовных производств. Больше всего таких – в Одесской, Днепропетровской и Львовской областях.

