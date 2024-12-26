На украинских АЗС переписали цены на бензин: сколько теперь стоит литр

Украинские АЗС повысили стоимость бензина А-95. Так, 26 декабря они продают его в среднем по 55,53 грн (покупка/продажа), что на 1 коп. дороже, чем в предыдущие 8 дней – с 18 декабря стоимость бензина удерживалась на среднем уровне 55,52 грн/л.

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В целом, по данным Консалтинговой группы "А-95", 26 декабря крупные сети АЗС разливают бензин по 51,95-57,99 грн/л. Дешевле всего:

Авантаж 7 – 51,95 грн/л;

Фактор – 52 грн/л.

Самые высокие цены установили на заправках SOCAR, ОККО, WOG – 57,99 грн/л. А также Shell – 57,82 грн/л.

Что будет с ценами на бензин на АЗС

В то же время, в ближайшие дни цены на бензин будут стабильными, говорится в материале delo.ua. Повлиять на них, отмечается, смогут только возможные акции перед зимними праздниками.

Дело в том, объяснили аналитики, автозаправочные сети будут готовятся к периоду праздничного затишья. При этом параллельно внедряя акционные предложения к зимним праздникам.

В то же время, отметил основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин, несмотря на ожидания аналитиков, трейдеры не стали делать запасы топлива перед повышением акцизов, которые с 1 января 2025 года вырастут на бензин 242,6 евро/тонна до 271,7 евро/тонна. Причиной этого, по его словам, стали ожидания нисходящих трендов на глобальном рынке нефти.

"Крупнейшие украинские импортеры нефтепродуктов боятся, что цены на нефть пойдут вниз. Поэтому не хотят делать запасы – чтобы не потерять деньги, закупив дорогое горючее. Все ожидают инаугурации президента США Дональда Трампа, которая запланирована на 20 января, а глобальный нефтяной рынок очень связан с политическими процессами", – объяснил он.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, злоумышленники продают украинцам поддельный бензин по всей стране – подвергая таким образом автомобили людей большой опасности. В частности, в Черновицкой области правоохранители прекратили продажу поддельного бензина сразу на 11 АЗС. Фигуранты примешивали к топливу марки А-95 газовый конденсат и специальные присадки – такая смесь позволяла искусственно увеличить объем бензина, не влияя на его стоимость.

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