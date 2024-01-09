На украинских АЗС отказались от старых цен: сколько теперь стоит бензин

На украинских АЗС подешевел бензин А-95. Так, 9 января литр ресурса стоит в среднем 51,34 грн, тогда как неделей ранее – 2 января – его продавали на 8 коп. дешевле.

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А вот с начала зимы цены снизились более заметно – по сравнению с 1 декабря 2023 года бензин подешевел почти на 3 грн. За сутки же (с 8 по 9 января) удешевление составило 1 коп.

В целом же крупные сети, по данным Консалтинговой группы "А-95", продают ресурс по 47,9-56,99 грн/л. Соответственно, на рынке разница в стоимости топлива превышает 9 грн/л.

Какие цены на АЗС

Дешевле всего, по данным аналитиков, бензин продают на заправках RLS – 47,9 грн/л. А кроме того:

Luxwen – 47,99 грн/л;

Укр-Петроль – 48 грн/л;

Маркет – 48,09 грн/л.

Самые высокие цены выставили на АЗС SOCAR – 56,99 грн/л. А также:

WOG, ОККО – 54,99 грн/л;

Shell – 53,99 грн/л;

Neftek – 52,99 грн/л;

Route 20 – 52,95 грн/л.

Сколько бензин стоит в областях

По областям бензин продают по 50,56-53,86 грн/л. Т. е. разница между самым дорогим и дешевым составляет 3,3 грн/л.

По самым низким ценам ресурс продают в Закарпатской области – в среднем по 50,56 грн/л. А также в:

Днепропетровской – 50,58 грн/л;

Хмельницкой – 50,7 грн/л;

Николаевской – 50,71 грн/л.

Дороже всего заправляться в Донецкой области, где литр бензина стоит в среднем 53,86 грн/л. А кроме того, в:

Черниговской – 51,97 грн/л;

Сумской – 51,91 грн/л.

Цены будут еще ниже

Впрочем, текущее удешевление, похоже, неокончательное. Снижение цен ожидается и дальше.

Так, по словам нардепа Алексея Устенко, на мировых рынках отсутствуют предпосылки для роста цен на нефть. Соответственно, в Украине будет снижаться стоимость автотоплива – как бензина, так и дизеля и сжиженного газа.

"Если цены будут увеличиваться на мировом рынке, то будут увеличиваться и в Украине. Но каких-либо предпосылок для увеличения цен на нефть на сегодняшний день нет", – констатировал он.

Как сообщал OBOZ.UA, подешевел в Украине и автогаз. Так, 8 января его продавали в среднем по 29,06 грн, что сразу на 45 коп. ниже, чем было 5 января.

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