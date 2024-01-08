Украинские АЗС резко переписали цены на автогаз: сколь ко стоит литр

За выходные в Украине ощутимо подешевел автогаз. Так, в понедельник 8 января его продают в среднем по 29,06 грн, что сразу на 45 коп. ниже, чем было в пятницу 5 января. В конкретных сетях цены колеблются от 26,95 грн/л до 29,99 грн/л.

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Самую низкую стоимость, по данным Консалтинговой группы "А-95", установили на АЗС Авантаж 7 – 26,95 грн/л. А кроме того:

Green Wave – 27 грн/л;

Автотранс, Motto – 27,98 грн/л;

BVS, Luxwen, Олас – 27,99 грн/л;

Рур груп – 28 грн/л;

БРСМ-Нафта – 28,07 грн/л.

Дороже всего ресурс продают в сетях SOCAR, ОККО – 29,99 грн/л. А также:

WOG – 29,98 грн/л;

Neftek – 29,49 грн/л;

U.GO – 29,44 грн/л;

KLO – 29,29 грн/л;

Shell – 29,15 грн/л.

Где подешевело больше всего

Вместе с тем, подешевел автогаз не на всех АЗС – у многих его стоимость осталась на прежнем уровне. Те же, кто снизил цены, сделали это в диапазоне от 6 коп/л до 1,5 грн/л.

Так, больше всего урезали стоимость ресурса в сети Укрнафта – на 1,5 грн/л, до 28,4 грн/л. А кроме того:

BVS – на 1 грн/л, до 27.99 грн/л;

Автотранс – на 1 грн/л, до 27.98 грн/л;

AMIC – на 68 коп./л, до 28.88 грн/л;

UPG – на 61 коп./л, до 28.63 грн/л;

KLO – на 60 коп./л, до 29.29 грн/л;

Luxwen – на 60 коп./л, до 27.99 грн/л.

Меньше всего всего цена снизилась в сети Авіас – на 6 коп./л. Там автогаз теперь стоит 28,63 грн/л.

Цены станут еще ниже

В то же время, по словам нардепа Алексея Устенко, на мировых рынках отсутствуют предпосылки для роста цен на нефть. Соответственно, в Украине будет снижаться стоимость автотоплива – как сжиженного газа, так и бензина с дизелем.

При этом он подчеркнул: из-за того, что сейчас основным способом доставки топлива в Украину является автотранспорт, "то, что мы на сегодня имеем, – это такая спотовая цена с прогнозированием на неделю-две". В целом цены на топливо будут зависеть от ситуации на мировых рынках нефти.

"Если цены будут увеличиваться на мировом рынке, то будут увеличиваться и в Украине. Но каких-либо предпосылок для увеличения цен на нефть на сегодняшний день нет", – констатировал он.

Как сообщал OBOZ.UA, существует много мифов о том, как снизить расход топлива. К примеру, что в пробке нужно всегда заглушать двигатель. Этот способ работает только в том случае, если вы останавливаетесь более чем на одну минуту.

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