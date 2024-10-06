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На рынке труда наблюдается большой дефицит работников: что препятствует украинцам найти работу

Дарина Герцева
Рынки и компании
2 минуты
1,0 т.
Почему работодатели опасаются нанимать недавних выпускников

Основной проблемой украинцев при поиске работы является низкий уровень заработной платы, что усложняет возможности трудоустройства. Важными препятствиями также отсутствие вакансий по специальности и недостаточность профессиональных компетенций.

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Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова. Согласно исследованию, 56,3% респондентов указали недостаточную зарплату в качестве главного барьера в трудоустройстве.

С какими проблемами сталкиваются украинцы при поиске работы

Это является важным фактором в контексте экономической нестабильности, поскольку многие граждане не могут позволить себе работать за минимальные доходы, не покрывающие их базовые потребности. Кроме низкой заработной платы, 51,9% опрошенных отметили отсутствие вакансий по специальности.

Такая ситуация характерна для многих отраслей, где работники не могут найти работу, соответствующую их квалификации и опыту. 34% респондентов отметили недостаточность навыков и компетенций, которые требуют работодатели. Это свидетельствует о необходимости обновления профессиональных знаний и повышения квалификации.

Еще одной веской причиной, препятствующей трудоустройству, является уныние в собственных силах и возможностях. Около 12,9% опрошенных испытывают демотивацию из-за неудачных попыток найти работу. Кроме того, 11,1% респондентов отметили отсутствие навыков активного поиска работы, включающей правильную составление резюме, прохождение собеседований и использование современных технологий для поиска вакансий.

Война в Украине также накладывает свой отпечаток на ситуацию на рынке труда. Активные боевые действия на территории проживания стали причиной неспособности найти работу для 8,3% респондентов. Необходимость получения дополнительного образования и переквалификации оказалась важным фактором: об этом заявили 9,3% опрошенных.

Эти данные свидетельствуют о серьезных вызовах, с которыми сталкиваются украинцы при поиске работы. Низкая зарплата, отсутствие вакансий по специальности и недостаточная квалификация создают преграды для многих работодателей, особенно в условиях военных действий и экономического кризиса. Правительству и бизнесу следует обратить внимание на эти проблемы и разработать программы поддержки для улучшения условий труда и развития профессиональных навыков.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Национальный банк в своем макроэкономическом и мониторном обзоре в октябре 2024-го в очередной раз указал на сложную ситуацию на рынке труда. Количество новых вакансий по сравнению с прошлым годом продолжает расти, и, хотя падение количества новых резюме прекратилось, наблюдается значительный дефицит работников.

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