На рынке труда наблюдается большой дефицит работников: что препятствует украинцам найти работу

Основной проблемой украинцев при поиске работы является низкий уровень заработной платы, что усложняет возможности трудоустройства. Важными препятствиями также отсутствие вакансий по специальности и недостаточность профессиональных компетенций.

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Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова. Согласно исследованию, 56,3% респондентов указали недостаточную зарплату в качестве главного барьера в трудоустройстве.

Это является важным фактором в контексте экономической нестабильности, поскольку многие граждане не могут позволить себе работать за минимальные доходы, не покрывающие их базовые потребности. Кроме низкой заработной платы, 51,9% опрошенных отметили отсутствие вакансий по специальности.

Такая ситуация характерна для многих отраслей, где работники не могут найти работу, соответствующую их квалификации и опыту. 34% респондентов отметили недостаточность навыков и компетенций, которые требуют работодатели. Это свидетельствует о необходимости обновления профессиональных знаний и повышения квалификации.

Еще одной веской причиной, препятствующей трудоустройству, является уныние в собственных силах и возможностях. Около 12,9% опрошенных испытывают демотивацию из-за неудачных попыток найти работу. Кроме того, 11,1% респондентов отметили отсутствие навыков активного поиска работы, включающей правильную составление резюме, прохождение собеседований и использование современных технологий для поиска вакансий.

Война в Украине также накладывает свой отпечаток на ситуацию на рынке труда. Активные боевые действия на территории проживания стали причиной неспособности найти работу для 8,3% респондентов. Необходимость получения дополнительного образования и переквалификации оказалась важным фактором: об этом заявили 9,3% опрошенных.

Эти данные свидетельствуют о серьезных вызовах, с которыми сталкиваются украинцы при поиске работы. Низкая зарплата, отсутствие вакансий по специальности и недостаточная квалификация создают преграды для многих работодателей, особенно в условиях военных действий и экономического кризиса. Правительству и бизнесу следует обратить внимание на эти проблемы и разработать программы поддержки для улучшения условий труда и развития профессиональных навыков.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Национальный банк в своем макроэкономическом и мониторном обзоре в октябре 2024-го в очередной раз указал на сложную ситуацию на рынке труда. Количество новых вакансий по сравнению с прошлым годом продолжает расти, и, хотя падение количества новых резюме прекратилось, наблюдается значительный дефицит работников.

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