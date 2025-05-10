На мемкоине Трампа $320 млн заработали фирмы его семьи: простые инвесторы потеряли средства из-за стремительного падения стоимости

Данные Chainalysis показывают, что создатели мемкоина TRUMP заработали $320 млн на комиссиях, речь идет о фирмах, которые связаны с семьей президента США Дональда Трампа. Тогда как розничные инвесторы потеряли деньги.

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Об этом сообщает издание Соіпԁеск. Мемкоин - это тип криптотокена без внутренней ценности, который часто базируется, как следует из названия, на меме или мультяшном персонаже. Популярными примерами этого являются dogecoin (DOGE). В январе Трамп рекламировал свой собственный токен TRUMP в социальных сетях, а затем MELANIA, названный в честь его жены.

TRUMP в первый день стоил 77,26 доллара, а теперь торгуется на уровне 10,80 доллара, что на 86% меньше. MELANIA упала еще больше, потеряв более 97% своей стоимости за четыре месяца и недавно торговалась на уровне 33 центов.

Ажиотаж вокруг поста Трампа в социальных сетях привел к шквалу торговой активности. Данные Chainalysis показывают, что 760 000 кошельков, которые в основном принадлежат розничным инвесторам, потеряли деньги на токене TRUMP.

В то же время создатели токена заработали колоссальные 320 миллионов долларов на торговых сборах, хотя стоит отметить, что около 5% комиссий поступило на децентрализованную биржу Meteora, на которой состоялся запуск.

Согласно официальному сайту, CIC Digital LLC, дочерняя компания The Trump Organization, и Fight Fight Fight LLC вместе владеют 80% предложения токена TRUMP при условии 3-летнего графика разблокировки. CIC Digital LLC и Celebration Cards LLC, владельцы Fight Fight Fight Fight LLC, также получат доход, полученный от торговой деятельности токена, говорится на сайте.

В 2022 году Трамп также попытался оседлать ажиотаж вокруг невзаимозаменяемых токенов (NFT), выпустив серию мультфильмов, изображающих президента как супергероя или мультяшного персонажа. Согласно финансовым данным, Трамп заработал около 8 миллионов долларов на развертывании этих NFT.

Совсем недавно состоялся криптовалютный ужин, на котором Трамп пригласил группу из 25 владельцев TRUMP на частный ужин и экскурсию по своему гольф-клубу в Вирджинии. Отчет Bloomberg показывает, что 19 из этих 25 владельцев были либо иностранными организациями, либо использовали запрещенную в США оффшорную биржу.

Позже в мае он собирается устроить еще один ужин для 220 крупнейших владельцев своего токена. Сенаторы США Адам Шифф (демократ от штата Калифорния) и Элизабет Уоррен (демократ от штата Массачусетс) призвали к импичменту Трампа, попросив Управление правительственной этики США расследовать, нарушил ли Трамп федеральные правила этики, пригласив ведущих инвесторов.

Как ранее писал OBOZ.UA, в январе 2025-го, Трамп заявил о запуске собственной криптовалюты - мемкоина $TRUMP. Всего за несколько часов стоимость монеты выросла более чем на 400%, однако вскоре стремительно упала. Монета создана на основе сети Solana.

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