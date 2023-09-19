На АЗС в Украине скоро подорожает бензин: на оптовых рынках уже выросли цены

На оптовых рынках Украины подорожало топливо, что в недалеком будущем приведет к росту его цен на АЗС. Так, за неделю с 8 по 15 сентября стоимость бензина А-95 выросла 0,25-0,5 грн/л, а дизеля – сразу на 2-2,5 грн/л.

Об этом сообщает Enkorr. Отмечается: 15 сентября, на оптовых рынках А-95-й бензин предлагался в среднем по 48 грн/л, а торговля велась в пределах 46,5-51 грн/л.

Самые низкие цены были зафиксированы в южном и западном регионах страны – 46,5-50,5 грн/л. Дороже продавали А-95-й в северном и центральном регионах – за 46,75-51 грн/л.

"За неделю стоимость бензина А-95 на южной границе выросла на 0,5 грн/л до 47 грн/л. На западных пропускных пунктах цена на "пятерку" повысилась на 0,75 грн/л до 46,5 грн/л", – говорится в сообщении.

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Дизель же в опте предлагался в среднем по цене 49,5 грн/л. Торговый коридор находился в пределах 47,5-51,5 грн/л.

Дешевле всего ресурс стоил на юге Украины – 47,5-50 грн/л. На западе его можно было приобрести за 48-50,5 грн/л. В северных и центральных регионах ценники установили на уровне 48,75-51,5 грн/л.

"На западной границе цена на ДТ за неделю выросла на 2,25 грн/л, до 48,5 грн/л. На южных пропускных пунктах цена увеличилась на 2 грн/л и держится на уровне 47,5 грн/л", – отметили аналитики.

Почему топливо дорожает

Как объяснили авторы материала,причиной роста оптовых цен на бензин и дизель в Украине является, в частности, ситуация на внешних рынках. Там они тоже віросли.

"Стремительный рост котировок на внешних рынках в сентябре толкает оптовые цены вверх. Так, европейские котировки дизтоплива в сентябре выросли на 10% – на 80 долларов/тонна, что эквивалентно 3 грн/л (с НДС)", – обїяснили аналитики.

Как сообщал OBOZREVATEL, в то же время в Украине увеличилось количество "разбодяженного" бензина А-95. Причину этого эксперты видят в возвращении довоенных налогов на топливо. Среди нарушений качества, в частности, выявлено занижение октанового числа, что является четким маркером самодельного топлива.

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