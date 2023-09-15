На АЗС украинцам вместо бензина заливают фальсификат: как распознать "бодягу"

В Украине увеличилось количество "разбодяженного" бензина А-95. Причину этого эксперты видят в возвращении довоенных налогов на топливо. Среди нарушений качества, в частности, выявлено занижение октанового числа, что является четким маркером самодельного топлива.

Об этом говорится в результатах исследования "Института потребительских экспертиз". Там отметили: очевидным признаком того, что "река контрафакта начинает выходить из берегов", является низкая стоимость ресурса.

"Многие автолюбители заметили, что цена на многих АЗС, особенно в регионах, меньше, чем у оптовых трейдеров. Доходность фальсификации значительно возросла", – констатировали эксперты.

При этом сами украинцы, отмечается, идут на риск и покупают "бодягу". Объясняется же это, по словам экспертов, желанием сэкономить.

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"Возврат налогов и, соответственно, увеличение стоимости горючего в рознице толкают потребителей к торговцам некачественным бензином. Все же разница в несколько гривен на литре является серьезным аргументом для многих водителей", – пояснили они.

В то же время, эксперты призвали украинцев воздерживаться от такой сомнительной экономии. Поскольку она "неизбежно приведет к финансовым проблемам с ремонтом авто".

Как "бодяжат" бензин

Помимо заниженного октанового числа в "бодяжном" бензине обнаружены высокое содержание серы. А также бензола – опасного соединения, от которого образуется нагар и происходит перегрев двигателя.

"При огромном количестве бензола, проблемы со здоровьем у водителей и пешеходов практически неизбежны. По сути, как и практически гарантирована поломка автомобиля", – объяснили эксперты.

Также было обнаружено превышение кислородсодержащих соединений, которые, в частности, увеличивают расход топлива. Речь об:

биоэтаноле (спирте);

изопропиловом спирте;

простых эфирах.

Масштабы торговли фальсификатом огромны

Для исследования качества бензина были отобраны образцы в крупнейших всеукраинских сетях АЗС. Кроме того, была проведена контрольная закупка в регионах:

как у "серьезных игроков";

так и в небольших сетях, "оперирующих в райцентрах и небольших городах".

"Треть всех образцов, проверенных в лаборатории, оказалась некондиционной. То есть имела существенные нарушения качества", – констатировали в Институте.

Как сообщал OBOZREVATEL, в то же время рост цен на бензин на украинских заправках еще не достиг предела. Ведь на оптовых рынках они дорожают быстрее, чем на АЗС.

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