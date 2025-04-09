"Мыта Трампа" полностью переведут на американцев: что придумал немецкий промышленный гигант

Немецкая компания Deutz готовится перевести уплату пошлин, которые наложила на европейские компании администрация президента США Дональда Трампа, на самих американцев. Производитель двигателей для строительной и сельскохозяйственной техники собирается поднять стоимость своей продукции для клиентов в Соединенных Штатах.

Видео дня

Об этом сообщил Reuters генеральный директор Deutz Себастьян Шульте. Такое решение частично объясняется тем, что большинство конкурентов компании также находятся в Великобритании и Японии. То есть за пределами Соединенных Штатов, а значит, эти компании тоже подпадают под действие пошлин.

"Это приведет к тому, что все будет переведено на клиентов", – сказал Шульте журналистам на брифинге.

Торговая война Трампа: как реагируют страны мира на давление со стороны США

2 апреля Дональд Трамп подписал указ о "зеркальной" пошлине в отношении десятков стран мира, что вызвало ответную реакцию многих из них. Но некоторые пошли навстречу Белому дому и пытаются договориться с американской администрацией.

Например, в Китае, против которого были введены 34-процентные пошлины в дополнение к уже действовавшим до 20%, объявили о зеркальных мерах и обложили 34% пошлиной весь товарный импорт из США. Ставка вступит в силу 10 апреля. В ответ на это США повысили таможенную пошлину еще на 50%, а в Китае ответили увеличением еще 84%.

Подобные мероприятия ответили в Евросоюзе. 9 апреля 27 стран-членов поддержали предложение введения таможенных пошлин для США, которые вступят в силу поэтапно (апреле, мае и декабре). Ожидается, что европейские пошлины охватят американские товары на общую сумму 21 млрд евро.

А вот Индия, которую обложили 26-процентной пошлиной, прислушались к предупреждению американского президента и решила воздержаться от ответных мер. К концу 2025 г. эта страна готова снизить пошлины для американского импорта на сумму 23 миллиарда долларов. Для некоторых товарных категорий типа мотоциклов и бурбона условия ввоза уже облегчены.

Отказались вводить зеркальную пошлину Индонезия, Вьетнам и Израиль. Украина оказалась среди стран, которые ищут компромисс – заместитель министра экономики и торговый представитель Украины Тарас Качка заявил о готовности правительства полностью отменить пошлины на американские товары, объем импорта которых составляет $3-4 млрд.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Трамп заявил, что не намерен отменять новые взаимные пошлины, которые он ввел 2 апреля. Он анонсировал переговоры с рядом стран и "честные соглашения" с ними.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!