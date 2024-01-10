'Мы действовали в условиях действующего законодательства': сын Гринкевича прокомментировал обвинения в коррупционных закупках Минобороны

Сын львовского бизнесмена Игоря Гринкевича, задержанного при попытке дать взятку одному из руководителей Главного следственного управления ГБР, Роман Гринкевич прокомментировал обвинения в адрес его семьи относительно коррупционной деятельности на закупках для Министерства обороны. Он заявил, что его семья якобы занималась своей деятельностью добродетельно и закон не нарушала.

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Об этом Роман написал в историю в Instagram. По его словам, скандал вокруг его семьи якобы "заказали".

"Мы готовы к любым информационным атакам. Мы уверены, что наша деятельность проходила в условиях действующего законодательства. Оправдываться, лить грязь, искать компромат или его создавать точно не будем!" – написал Гринкевич.

Он утверждает, что якобы знает имена тех, кто в этом заинтересован.

"Мы убеждены, что правоохранительные органы на всех уровнях и непосредственно МО разберутся во всем, пользуясь официальными данными", – добавил Роман.

Кроме того, Гринкевич-младший заверил, что его семья "точно" оправдываться не будет, поскольку вроде бы "не в чем". Он также добавил, что убегать за границу они тоже не планируют.

В конце декабря-2023 Госбюро расследований (ДБР) задержало одного из крупнейших поставщиков Минобороны. Речь шла о львовском бизнесмене Игоре Гринкевиче, который предлагал взятку в 500 тыс. долларов одному из руководителей Главного следственного управления ГБР за содействие в возвращении имущества, изъятого у подконтрольных ему компаний во время расследования.

Само производство касалось соглашений по закупкам одежды и белья для ВСУ. Компании бизнесмена выиграли 23 тендера на поставку Минобороны одежды более чем на 1,5 млрд грн, однако:

многие контракты не были исполнены;

некоторые исполнены не в полном объеме или по завышенным ценам.

Позже Гринкевичу избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога в размере 429,44 млн грн.

Как сообщал OBOZ.UA, в Министерстве обороны (МО) Украины заявили, что расторгают все контракты с компаниями, связанными со скандальными Гринкевичами. Речь идет, в частности, о бизнесмене Игоре Гринкевиче, обвиняемом в масштабном хищении денег на нужды военных.

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