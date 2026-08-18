Мужчина отказался делиться зарплатой с женой: она обратилась в суд и добилась ежемесячной выплаты

Новокодацкий районный суд Днепра удовлетворил иск женщины, которая требовала в суде ежемесячных выплат (алиментов) от своего мужа. У супругов трое детей (самому младшему — один год), поэтому женщина не может самостоятельно работать.

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Мужа обязали ежемесячно выплачивать на содержание жены 10% своей зарплаты, об этом говорится в решении суда по делу № 205/3500/26. В иске женщина просила взыскивать 1/6 зарплаты, однако мужчина также тратит средства на содержание троих общих детей и еще одного ребенка от другого брака.

"Ответчик в целом признал исковые требования. Отметил, что действительно находится с истицей в зарегистрированном браке, у них трое общих детей. Он указал, что имеет постоянный доход. У них с женой разные бюджеты, самостоятельно он материальной помощи именно на содержание жены не оказывает. Также ответчик сообщил, что имеет еще одного несовершеннолетнего ребенка, которого обязан содержать", — говорится в материалах дела.

Брак между супругами был заключен в феврале 2025 года, уже после рождения троих общих детей. Женщина находится в отпуске по уходу за ребенком, поэтому не может самостоятельно зарабатывать.

"Суд исходит из того, что ответчик обязан содержать четверых малолетних детей и супругу (истца), которая находится в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста. С учетом изложенного суд приходит к выводу, что требование о взыскании алиментов на содержание жены в размере 1/6 дохода ответчика является завышенным", – говорится в решении суда.

Муж будет выплачивать жене ежемесячно 10% своей зарплаты, пока самый младший ребёнок не достигнет трёхлетнего возраста.

Как ранее писал OBOZ.UA, Приднепровский районный суд Черкасс частично удовлетворил иск местной водительницы к Главному управлению Нацполиции и Государственной казначейской службе. Женщина не только отменила штраф за проезд на "желтый" сигнал светофора, но и добилась компенсации за причиненный моральный ущерб в размере 3 тыс. грн.

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