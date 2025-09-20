Можно получить бесплатно или с частичной оплатой: в Украине расширили список "Доступных лекарств"

В Украине программу "Доступные лекарства" расширили на 85 новых препаратов. Речь идет о средствах для лечения заболеваний щитовидной железы, сердечно-сосудистых и других заболеваний, а также о препаратах для беременных и рожениц.

Стоит учесть, что обновление вступает в стилу не сразу, а с 30 сентября. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Это означает, что еще больше пациентов смогут получить необходимые лекарства бесплатно или с частичной доплатой. Соответствующий приказ вступает в силу уже 30 сентября", – отметил он.

В перечень "Доступных лекарств" добавлено 85 новых препаратов:

3 – для беременных и рожениц ;

и ; 6 – для лечения заболеваний щитовидной железы ,

, 8 – применяемых при глаукоме;

5 – для лечения болезней у детей ;

; 61 – для лечения сердечно-сосудистых, дыхательных, метаболических, психических и неврологических расстройств.

Всего в программе "Доступные лекарства" уже более 700 наименований. В том числе это 595 лекарственных средств, 38 препаратов инсулина, 30 комбинированных препаратов и 42 вида тест-полосок для измерения уровня глюкозы. Полный перечень "Доступных лекарств" доступен на сайте Министерства здравоохранения.

"Доступные лекарства" должны быть в каждой аптеке

С 1 июля 2025 года препараты по программе "Доступные лекарства" должна отпускать каждая аптека. Это означает, что пациенты имеют право получить медикаменты бесплатно или с частичной доплатой по электронному рецепту в любой аптеке, а не только в определенных, как было раньше.

Если в аптеке нет "Доступных лекарств", Минздрав призывает жаловаться. В случае отказа в выдаче "Доступных лекарств" по электронному рецепту ведомство рекомендует обращаться в такие учреждения:

если у аптеки нет договора с НСЗУ – на горячую линию МОЗ по номеру 0 800 505 201;

если у аптеки есть договор, но она не отпускает "Доступные лекарства" по э-рецепту – в НСЗУ по номеру 16-77.

