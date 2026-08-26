Мошенники из Украины украли у граждан ЕС 5,5 млн грн: выявлены новые подозреваемые

Украинские правоохранители раскрыли новых причастных к деятельности крупного мошеннического "колл-центра" в Харькове, маскировавшегося под инвестиционный центр. Жертвами стали граждане Латвии – нанесенный им ущерб оценивается в более чем 5,5 млн грн.

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Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора. В частности, были разоблачены:

HR-менеджера , которая подбирала "персонал" для колл-центра и обеспечивала его работу;

, которая подбирала "персонал" для колл-центра и обеспечивала его работу; трех операторов, осуществлявших так называемые "холодные звонки" гражданам Латвии.

20 августа правоохранители провели ряд обысков в Харькове и области по местам проживания подозреваемых. У них изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, черновики записей и другие вещественные доказательства, подтверждающие распределение ролей между участниками преступной организации.

Четырем лицам сообщено о подозрении. Один из подозреваемых задержан. Его поместили под стражу с возможностью внесения залога в размере 9,98 млн грн.

Что предшествовало

Мошеннический офис функционировал как легальный технологический бизнес с беспрецедентным уровнем внутренней безопасности и контроля над персоналом:

рабочие места были полностью оснащены современным техническим оборудованием ;

; сотрудники действовали в соответствии с четко распределенными ролями и заранее подготовленными психологическими сценариями разговоров ;

; для контроля "лояльности" персонала организаторы использовали тестирование на полиграфе (детекторе лжи) ;

; в офисе действовал строгий контрольно-пропускной режим и круглосуточное видеонаблюдение.

Жертвами мошенничества становились преимущественно люди старшего возраста. Злоумышленники выдавали себя за трейдеров, а также предлагали иностранцам, которые ранее уже становились жертвами других мошенников, помощь в возвращении похищенных активов.

Ранее были задержаны два организатора и трое активных участников группировки. Им уже официально сообщено о подозрении, судом избраны меры пресечения.

Ранее OBOZ.UA сообщал о раскрытии и ликвидации нескольких мошеннических колл-центров в Запорожье, участники которых обманывали граждан Украины и иностранных государств. Общая сумма нанесенного ущерба превысила 4 млн грн, а фигурантам грозит до 8–12 лет лишения свободы.

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