У карт крупного украинского банка истекает срок действия: когда последний день

Платежные карты государственного Ощадбанка, у которых срок действия подходит к концу, будут работать по крайней мере до 31 марта. Впрочем, не исключено, что этот срок будет продлен – как уже происходило ранее.

Как объяснили в самом Ощадбанке, это касается всех карт, срок действия которых истекает начиная с февраля 2022 года. Таким образом, отмечается, даже после его окончания такие карты продолжат полноценно работать. Соответственно, их обладатели смогут осуществлять все необходимые действия. В частности:

рассчитываться в торгово-сервисной сети;

снимать с них наличные в банкомате и т.д.

В то же время, подчеркивается, если новая карта уже перевыпущена, ее следует забрать. Для этого нужно обратиться в отделение банка для ее получения.

В целом же Ощадбанк уже несколько раз продлевал срок действия старых карт в связи с военным положением в Украине. Последний раз он это делал в конце 2023 года – продлив срок действия карт до 31 марта 2024-го. Поэтому не исключено, что и в этот раз он будет продлен.

Клиентам ПриватБанка посоветовали заменить карты

В то же время, у клиентов ПриватБанка есть несколько способов продолжить использовать банковскую карту, у которой заканчивается срок действия. В частности, перевыпустить ее в любом из его отделений.

"Также перевыпущенную карту можно заказать с доставкой по Украине или за границу. Откройте меню "Кошелек" – выберите карту, которую хотите перевыпустить – нажмите "Заказать карту", – рассказали в "Привате".

Помимо этого в системе Приват24 можно оформит мгновенную Digital карту. Для этого нужно:

перейти в раздел "Все карты";

нажать "Добавить"

выбрать "Digital карта".

"С ней вы можете производить оплаты в торговой сети с помощью смартфона, покупать оплаты. И даже снимать наличные с банкоматов ПриватБанка", – рассказали в банке.

При этом там напомнили: на период военного положения в Украине "срок действия всех пластиковых карт был автоматически продлен на 30 месяцев". Поэтому все карты продолжат работать без ограничений "как для оплаты покупок, каких-либо услуг, так и получения наличных".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, после начала полномасштабной войны на снятие налички в Украине через банкоматы были установлены лимиты – во избежание возникновения ее дефицита. При этом единого лимита для всех банков нет – каждый из них устанавливает собственный. А за один раз украинцы могут снимать со своих счетов довольно большие суммы.

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