Молодые украинцы больше не хотят покупать квартиры: как война изменила отношение к аренде жилья

Почти половина молодых украинцев (45%) не хочет покупать собственное жилье и предпочитает жить в арендованных квартирах. При этом среди тех, кто снимает жилье, 37% составляют люди в возрасте до 35 лет. Специалисты объясняют такую тенденцию с неопределенностью будущего, чувством нестабильности и страхом лишиться имущества, что в целом связано с войной.

Об этом OBOZ.UA рассказали на крупном профильном маркетплейсе. Эксперты исследовали возраст украинцев, чаще всего ищущих недвижимость для аренды. Среди лидеров оказались возрастные категории:

18-24 – 17%;

25-35 лет– 20%;

35-44 лет – 27%.

"Спрос на аренду формируют украинцы молодого и среднего возраста. Анализ пользователей по возрасту по областям показывает, что аудитория в возрасте 25-34 года составляют среднюю долю всех соискателей аренды... Интересно, что во Львовской и Ивано-Франковской областях наибольшее количество молодежи от 25-34 лет", – говорится в результатах исследования.

Несмотря на то, что 55% опрошенных отметили, что хотели бы купить собственное жилье с необходимостью делать ремонт, 45% все же респондентов указали, что хотят жить в съемной квартире мечты уже сейчас. Таким образом они планируют меньше экономить, но жить в лучших условиях. При этом 36% опрошенных видят перспективы в смене места жительства.

"Аренда позволяет не привязываться к конкретному городу и покинуть его или даже страну в случае повышенной опасности. Боль и страх повторной потери у тех людей, чье жилье было повреждено или разрушено в результате военной агрессии", – рассказала психолог Елена Гукович.

Так, наибольший рост аренды зафиксирован именно после начала полномасштабного вторжение РФ в Украину в 2022 году. Исследование показало, что в пяти крупнейших областях и городах Украины предложение аренды жилья продолжает расти.

"В Киевской области без учета Киева в 2024 году к началу 2023 года количество предложения аренды увеличилось на 38%. А в столице – на 36%. В Одессе и Днепре количество аренды увеличилось на 12%. Во Львовской и Одесской области – на 16%", – отмечают авторы исследования.

Как сообщал OBOZ.UA, в Европе наблюдается стабилизация цен на аренду квартир. В то же время Киев расположился на последнем месте среди столиц Европы по стоимости аренды жилья, хотя цены в городе растут быстрее, чем в других европейских столицах.

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