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Мобильный оператор предупредил украинцев о проблемах с пополнением счета за интернет: почему возникли перебои

Роман Костюченко
Рынки и компании
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Мобильный оператор предупредил украинцев о проблемах с пополнением счета
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Мобильный оператор Vodafone предупредил абонентов о возможных перебоях в работе сети фиксированного интернета. Что, в частности, может привести к проблемам с пополнением счета. Причина – последствия вражеского ночного обстрела.

Об этом сообщили в самом Vodafone. Также, отметили там, могут возникать временные трудности:

  • доступом к домашнему интернету;
  • работой контакт-центра.

"В результате ночных обстрелов возможны перебои в работе сети фиксированного интернета... Наши инженеры работают на месте с самой ночи и делают все возможное для скорейшего восстановления", – говорится в сообщении.

Vodafone предупредил абонентов о возможных перебоях

Россия полностью уничтожила склад с техникой

Ущерб из-за российского обстрела в ночь на 2 июля понесли и другие компании. В частности, атака полностью уничтожила склад интернет-магазина MOYO в Киеве.

По информации компании, вражеский удар полностью уничтожил складской комплекс. После взрыва на месте всю ночь и утро работали спасатели и другие экстренные службы, которые ликвидировали последствия атаки. В MOYO назвали этот день одним из самых тяжелых за всю историю компании, ведь предприятие потеряло один из ключевых логистических объектов, который обеспечивал обработку и отправку заказов по всей Украине.

В обращении к клиентам MOYO сообщила, что сайт магазина продолжает работать, а новые заказы можно оформлять на те товары, которые в настоящее время доступны в каталоге. В то же время компания предупредила, что выполнение уже оформленных заказов может задержаться из-за потери склада.

Россия полностью уничтожила склад с техникой MOYO

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в мае 2026 года украинцы провели 40 812 переносов мобильных номеров с одного оператора на другой (функция MNP) – преимущественно на lifecell. Уходили же чаще всего к другим операторам абоненты Vodafone.

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