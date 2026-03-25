Мобильные операторы в Украине массово меняют тарифы: какими будут новые цены
В Украине продолжает дорожать мобильная связь. Крупнейшие операторы – lifecell, Vodafone и "Киевстар" – уже провели или готовят изменения стоимости ряда тарифных планов. По состоянию на 25 марта часть решений уже вступила в силу, другие же начнут действовать с 31 марта и 2 апреля.
Об этом свидетельствуют данные на сайтах мобильных операторов, а также сообщения абонентов и представителей рынка. OBOZ.UA выбрал главные изменения.
Все компании называют схожие причины для пересмотра тарифов. Ключевым фактором выступает увеличение расходов на:
- энергообеспечение и резервные мощности оборудования;
- работу генераторов и поддержание связи в периоды отключений электроэнергии;
- модернизацию сетей и развитие цифровой экосистемы.
Vodafone: новшества уже действуют
Мобильный оператор уже повысил стоимость старых тарифных планов в марте. Вместе с повышением стоимости в отдельных предложениях вырос и объем предоставляемого интернета и минут.
В то же время, подорожание других тарифов не будет сопровождаться улучшением условий. В среднем рост цен на тарифы предоплаты составил 45-70 грн за 4 недели:
- Joice
Стоимость тарифа выросла на 70 грн – до 330 грн/месяц. В пакете увеличился объем интернета – с 25 до 30 ГБ, из которых 11 действуют и в роуминге.
- Joice Start 2023
Стоимость тарифа выросла на 70 грн – до 330 грн/4 недели. Увеличился объем интернета – с 25 до 30 ГБ, из которых 11 действуют и в роуминге.
- SuperNet Start+
Стоимость тарифа выросла на 70 грн – до 330 грн/месяц. В тарифе изменился объем интернета – с 25 до 30 ГБ, из которых 11 действуют и в роуминге. Также увеличилось количество предоставляемых минут – с 200 до 400.
- Joice Start
Стоимость тарифа выросла на 70 грн – до 340 грн/4 недели. В пакете увеличился объем интернета – с 20 до 30 ГБ, из которых 11 действуют и в роуминге.
- Joice Start Special
Стоимость тарифа выросла на 70 грн – до 340 грн/4 недели. В пакете увеличился объем интернета – с 20 до 30 ГБ, из которых 11 действуют и в роуминге.
- Turbo
Стоимость тарифа выросла на 70 грн – до 340 грн/месяц. В пакете увеличился объем интернета в роуминге – с 9 до 11 ГБ.
- Joice PRO
Стоимость тарифа выросла на 70 грн – до 400 грн/4 недели. Увеличился объем интернета – с 30 до 40 ГБ, из которых 13 ГБ действуют и в роуминге.
- Joice PRO 2023
Стоимость тарифа выросла на 70 грн – до 390 грн/4 недели. Увеличится объем интернета – с 35 до 40 ГБ, из которых 13 действуют и в роуминге.
- SuperNet Pro
Стоимость тарифа выросла на 60 грн – до 400 грн/месяц. В тарифе изменился объем интернета в роуминге – с 11 до 13 ГБ. Также выросло количество предоставляемых минут – с 300 до 400.
- Joice MAX 2023
Стоимость тарифа увеличилась на 60 грн – до 450 грн/4 недели. В пакете вырос объем интернета в роуминге – с 13 до 15 ГБ.
- Joice MAX
Стоимость тарифа выросла на 70 грн – до 520 грн/4 недели. В пакете увеличился объем интернета в роуминге – с 15 до 17 ГБ.
- SuperNet Unlim
Стоимость тарифа выросла на 50 грн – до 520 грн/месяц. В пакете увеличился объем интернета в роуминге – с 15 до 17 ГБ.
- Light+
Стоимость тарифа выросла на 45 грн – до 230 грн/4 недели. В пакете увеличился объем интернета в роуминге – с 6 до 7 ГБ.
- SuperNet Turbo 4G
Стоимость тарифа выросла на 70 грн – до 320 грн/4 недели. В пакете увеличился объем интернета в роуминге – с 8 до 10 ГБ.
- SuperNet Turbo 2019
Стоимость тарифа выросла на 70 грн – до 320 грн/месяц. В пакете увеличился объем интернета в роуминге – с 8 до 10 ГБ.
lifecell: повышение впереди
Мобильный оператор со 2 апреля повысит стоимость некоторых архивных тарифных планов. В отдельных случаях абонентская плата может вырасти более чем на 100 грн:
"Просто Лайф", цены за 4 недели услуг:
- стандартная цена – повышение с 210 до 320 грн;
- если номер идентифицирован или персонифицирован – повышение с 180 до 270 грн;
- если номер перенесен в lifecell – повышение со 120 до 200 грн.
"Свободный Лайф", цены за 4 недели услуг:
- стандартная стоимость – с 425 до 500 грн;
- номер идентифицирован или персонифицирован – с 375 до 450 грн;
- номер перенесен в lifecell – с 240 до 300 грн.
"Смарт Лайф", за 4 недели услуг:
- стандартная стоимость – с 300 до 400 грн;
- номер идентифицирован или персонифицирован – с 250 до 350 грн;
- номер перенесен в lifecell – с 160 до 270 грн.
"Жара Лайт", за 4 недели:
- подорожание с 195 до 275 грн.
"Киевстар": изменения с 31 марта
SMS-уведомления о повышении тарифов получили пользователи ряда планов. Полного списка тарифов, которые подорожают, компания пока не обнародовала. Однако, по оценкам экспертов рынка мобильной связи, основное подорожание коснется пакетов среднего и премиального сегментов.
В среднем абонентская плата за услуги мобильной связи вырастет на 50 грн за 4 недели. В то же время оператор предлагает альтернативу – перейти на контрактные пакеты с фиксированной ценой.
