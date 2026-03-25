Мобильные операторы в Украине массово меняют тарифы: какими будут новые цены

В Украине продолжает дорожать мобильная связь. Крупнейшие операторы – lifecell, Vodafone и "Киевстар" – уже провели или готовят изменения стоимости ряда тарифных планов. По состоянию на 25 марта часть решений уже вступила в силу, другие же начнут действовать с 31 марта и 2 апреля.

Видео дня

Об этом свидетельствуют данные на сайтах мобильных операторов, а также сообщения абонентов и представителей рынка. OBOZ.UA выбрал главные изменения.

Все компании называют схожие причины для пересмотра тарифов. Ключевым фактором выступает увеличение расходов на:

энергообеспечение и резервные мощности оборудования;

работу генераторов и поддержание связи в периоды отключений электроэнергии;

модернизацию сетей и развитие цифровой экосистемы.

Vodafone: новшества уже действуют

Мобильный оператор уже повысил стоимость старых тарифных планов в марте. Вместе с повышением стоимости в отдельных предложениях вырос и объем предоставляемого интернета и минут.

В то же время, подорожание других тарифов не будет сопровождаться улучшением условий. В среднем рост цен на тарифы предоплаты составил 45-70 грн за 4 недели:

Joice

Стоимость тарифа выросла на 70 грн – до 330 грн/месяц. В пакете увеличился объем интернета – с 25 до 30 ГБ, из которых 11 действуют и в роуминге.

Joice Start 2023

Стоимость тарифа выросла на 70 грн – до 330 грн/4 недели. Увеличился объем интернета – с 25 до 30 ГБ, из которых 11 действуют и в роуминге.

SuperNet Start+

Стоимость тарифа выросла на 70 грн – до 330 грн/месяц. В тарифе изменился объем интернета – с 25 до 30 ГБ, из которых 11 действуют и в роуминге. Также увеличилось количество предоставляемых минут – с 200 до 400.

Joice Start

Стоимость тарифа выросла на 70 грн – до 340 грн/4 недели. В пакете увеличился объем интернета – с 20 до 30 ГБ, из которых 11 действуют и в роуминге.

Joice Start Special

Стоимость тарифа выросла на 70 грн – до 340 грн/4 недели. В пакете увеличился объем интернета – с 20 до 30 ГБ, из которых 11 действуют и в роуминге.

Turbo

Стоимость тарифа выросла на 70 грн – до 340 грн/месяц. В пакете увеличился объем интернета в роуминге – с 9 до 11 ГБ.

Joice PRO

Стоимость тарифа выросла на 70 грн – до 400 грн/4 недели. Увеличился объем интернета – с 30 до 40 ГБ, из которых 13 ГБ действуют и в роуминге.

Joice PRO 2023

Стоимость тарифа выросла на 70 грн – до 390 грн/4 недели. Увеличится объем интернета – с 35 до 40 ГБ, из которых 13 действуют и в роуминге.

SuperNet Pro

Стоимость тарифа выросла на 60 грн – до 400 грн/месяц. В тарифе изменился объем интернета в роуминге – с 11 до 13 ГБ. Также выросло количество предоставляемых минут – с 300 до 400.

Joice MAX 2023

Стоимость тарифа увеличилась на 60 грн – до 450 грн/4 недели. В пакете вырос объем интернета в роуминге – с 13 до 15 ГБ.

Joice MAX

Стоимость тарифа выросла на 70 грн – до 520 грн/4 недели. В пакете увеличился объем интернета в роуминге – с 15 до 17 ГБ.

SuperNet Unlim

Стоимость тарифа выросла на 50 грн – до 520 грн/месяц. В пакете увеличился объем интернета в роуминге – с 15 до 17 ГБ.

Light+

Стоимость тарифа выросла на 45 грн – до 230 грн/4 недели. В пакете увеличился объем интернета в роуминге – с 6 до 7 ГБ.

SuperNet Turbo 4G

Стоимость тарифа выросла на 70 грн – до 320 грн/4 недели. В пакете увеличился объем интернета в роуминге – с 8 до 10 ГБ.

SuperNet Turbo 2019

Стоимость тарифа выросла на 70 грн – до 320 грн/месяц. В пакете увеличился объем интернета в роуминге – с 8 до 10 ГБ.

lifecell: повышение впереди

Мобильный оператор со 2 апреля повысит стоимость некоторых архивных тарифных планов. В отдельных случаях абонентская плата может вырасти более чем на 100 грн:

"Просто Лайф", цены за 4 недели услуг:

стандартная цена – повышение с 210 до 320 грн;

если номер идентифицирован или персонифицирован – повышение с 180 до 270 грн;

если номер перенесен в lifecell – повышение со 120 до 200 грн.

"Свободный Лайф", цены за 4 недели услуг:

стандартная стоимость – с 425 до 500 грн;

номер идентифицирован или персонифицирован – с 375 до 450 грн;

номер перенесен в lifecell – с 240 до 300 грн.

"Смарт Лайф", за 4 недели услуг:

стандартная стоимость – с 300 до 400 грн;

номер идентифицирован или персонифицирован – с 250 до 350 грн;

номер перенесен в lifecell – с 160 до 270 грн.

"Жара Лайт", за 4 недели:

подорожание с 195 до 275 грн.

"Киевстар": изменения с 31 марта

SMS-уведомления о повышении тарифов получили пользователи ряда планов. Полного списка тарифов, которые подорожают, компания пока не обнародовала. Однако, по оценкам экспертов рынка мобильной связи, основное подорожание коснется пакетов среднего и премиального сегментов.

В среднем абонентская плата за услуги мобильной связи вырастет на 50 грн за 4 недели. В то же время оператор предлагает альтернативу – перейти на контрактные пакеты с фиксированной ценой.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!