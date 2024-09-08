Мобилизация в Украине: как трудоустроиться временно непригодному лицу и какие документы нужны

Временно непригодные к военной службе лица могут трудоустроиться при предоставлении военно-учетного документа и других стандартных документов, таких как паспорт и налоговый номер. Работодатель обязан проверить наличие документа с отметкой о взятии на учет.

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Об этом сообщил юрист Сергей Богун в комментарии СМИ. В условиях мобилизации и войны в Украине многие граждане сталкиваются с вопросом трудоустройства после получения статуса временной непригодности к военной службе.

Такой статус обычно присваивается военно-врачебной комиссией (ВЛК) лицам, имеющим медицинские показания, временно исключающие выполнение воинских обязанностей. Однако это не означает, что такие люди не могут работать.

Сергей Богун объясняет, что лицо, признанное временно непригодным к военной службе и списанное в запас, имеет полное право устроиться на работу. Это право закреплено законодательством и работодатели не имеют права отказывать в трудоустройстве только на основании статуса непригодности к службе.

Временная непригодность не препятствует трудоустройству, если гражданин имеет соответствующие документы. Главное, что работодатель должен проверить – это наличие военно-учетного документа, подтверждающего статус военнообязанного. Юрист подчеркивает, что работодатель обязан проверить два ключевых момента:

наличие военно-учетного документа (например, военный билет или временное удостоверение);

отметку о взятии на военный учет без этого трудоустройства невозможно.

Такие требования регулируются статьей 24 Кодекса законов о труде Украины (КЗоТ) и Порядком организации и ведения военного учета призывников и военнообязанных. Адвокат Юрий Айвазян объясняет, что, кроме военно-учетного документа, при трудоустройстве необходимо подать другие стандартные документы, а именно:

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность – основной идентификационный документ;

индивидуальный налоговый номер (ИНН) – документ для налоговой отчетности;

трудовая книжка (при наличии) – документ, подтверждающий предварительный трудовой стаж.

В случаях, когда это необходимо для выполнения определенной работы, работодатель также может попросить предоставить дополнительные документы, такие как:

документы об образовании – для подтверждения квалификации;

– для подтверждения квалификации; справка о состоянии здоровья – если состояние здоровья может влиять на исполнение должностных обязанностей.

Айвазян подчеркивает, что требование предоставления дополнительных документов зависит от специфики работы, однако они не являются обязательными для каждой вакансии. Согласно законодательству, работодатель не имеет права требовать больше документов, чем предусмотрено трудовым законодательством.

Все другие документы, которые может запросить работодатель, могут быть предоставлены исключительно по желанию работника. Однако, несмотря на это, предоставление определенных дополнительных документов может быть полезно для оценки профессиональной пригодности и здоровья работника.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, война сменяет украинский рынок труда, и бизнес постепенно адаптируется к новым реалиям – это привело к росту количества вакансий для ветеранов в 2024 году на 82%. Чаще всего им предлагают позиции менеджера по продажам, продавцу-консультанту, грузчику и кассиру.

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