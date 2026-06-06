Мобилизация не для всех: как депутат Андрусишин ездит за границу, увольняет мобилизованных и зарабатывает на бюджете

Депутат Киевсовета от "Европейской Солидарности" Владимир Андрусишин один из десятка столичных избранников, которые регулярно бывает за границей во время полномасштабной войны. Пока представители шоу-бизнеса организовывают в ЕС концерты и собирают средства на помощь ВСУ, Андрусишин, который считает себя частью шоу-бизнеса, открыл собственную компанию в Польше. При этом о его донатах на ВСУ ничего не известно.

Андрусишин – известный в сфере шоу-бизнеса предприниматель, который занимается сценическим светом. После начала полномасштабной войны он "прогуливал" сессии Киевсовета, находясь за границей. Публично рассказывал, что в его компании мобилизованные сотрудники увольняются, чтобы не быть для него обузой. А сам – неожиданно устроился во время войны в ГП "Укрвакцина", хотя с его специальностью деятельность этого предприятия никак не связана. В ГП он, согласно декларации, был устроен как минимум до 2025-го, но сейчас там не оформлен.

OBOZ.UA начинает серию публикаций о новоиспеченных сотрудниках госпредприятий. В первом тексте рассказываем о депутате КГС Владимире Андрусишине.

Почему Андрусишину мобилизация не грозит

Владимир Андрусишин, согласно данным OBOZ.UA, неоднократно выезжал за границу. Его не было в Украине и в первые месяцы после начала полномасштабной войны. А в последней декларации мужчина вообще указал, что имеет право постоянного проживания в Польше – UKRPESEL (временная защита для украинцев, прибывших после 24 февраля 2022-го).

После вторжения российских оккупантов депутат, как установили аналитики cultureversus, месяцами не появлялся в Киевсовете. Он пропустил первое заседание после начала полномасштабной войны 13 марта 2022-го, а также три последующих. Андрусишин пришел на работу только 9 июня.

Похоже, что киевский депутат в первые месяцы полномасштабной войны решил, что он больше нужен не своим избирателям в столице, а европейским чиновникам. "Мы проехали около 6000 километров, чтобы постучать желто-голубыми фонариками в каждое окошко европейского чиновника, кто сомневался в предоставлении Украине статуса кандидата ЕС!" – сообщил Андрусишин в июне 2022-го.

Сейчас же избранник большую часть времени находится в Киеве и посещает сессии Киевсовета. Хотя в информации о его польской компании "Алайт Продакшн Групп" в открытом реестре указано, что он проживает в Польше. Кстати, эту фирму он создал в конце 2024-го, во время полномасштабной войны вместе с партнером Кириллом Лобасевым.

Андрусишин – специалист по свету. Он зарабатывает на масштабных событиях: концертах, больших шоу, фестивалях. В прошлом году вместе с женой они задекларировали более 14,3 млн грн дохода от предпринимательской деятельности. Депутат также задекларировал доход в "Киевском университете культуры".

И если мастеру по свету с многолетним опытом есть чему научить студентов университета культуры, то объяснить работу в ГП "Укрвакцина" Минздрава трудно. Туда 47-летний мужчина устроился по совместительству в 2023-м и продолжил декларировать это место работы, включая последнюю декларацию за 2025-й. Депутат якобы как минимум некоторое время имел бронирование от ГП министерства.

Кстати, кум Андрусишина Денис Герасимович имеет связи в Минздраве. Герасимович - владелец ООО "Скрин Продакшн". Эта компания занимается, в том числе, деятельностью по поддержке театральных и концертных мероприятий (устанавливают экраны). Поэтому мужчины связаны между собой, в том числе, и через работу в одной отрасли. Кстати, компания Герасимовича за годы полномасштабной войны в разы увеличила свои доходы. С 3,3 млн грн в 2021-м до 10,3 млн грн в 2025-м (данные YouControl).

С одной стороны, мастер по свету зарабатывает на массовых мероприятиях, а с другой – занимает должность секретаря комиссии Киеврады по вопросам культуры, туризма и общественных коммуникаций. В 2023-м на заседании комиссии он сделал странное заявление во время рассмотрения вопроса увольнения мобилизованного артиста.

Так, Киевская национальная оперетта не продлила контракт с народным артистом Игорем Левенцом, который на тот момент защищал страну в составе ВСУ. Эта ситуация стала предметом рассмотрения комиссии. Андрусишин не увидел никакой проблемы в таком решении руководства театра.

Более того, он заявил, что в его фирме мобилизовали восемь мужчин, и все они уволены, потому что это "снимает нагрузку с компании".

"Если мой личный бизнес также относится к культуре, то я могу сказать, что восемь уже бывших сотрудников компании "Медиалайт" у меня также служат в ВСУ и также написали заявления об увольнении... потому что какая-то коллизия. Ну, во-первых, они снимают нагрузку с моей компании по уплате налогов. Во-вторых, они там получают заработную плату. Не до конца понимаю, что мы сейчас обсуждаем", – заявил Андрусишин.

Кстати, позже суд признал увольнение народного артиста незаконным. Так что предмет для обсуждения все же был. Проблема в том, что Андрусишин этого не понял. Он увольнение мобилизованных сотрудников считает "снятием нагрузки". Самому же депутату мобилизация не грозит.

Депутат выезжал за границу не один

По информации OBOZ.UA, Андрусишин участвовал в организации выезда военнообязанных за границу. Он якобы помог покинуть страну ряду мужчин под видом командировки для работы на территории ЕС, однако 14 человек не вернулись . Они должны были приехать до 25 июня 2022-го, но до сих пор находятся за границей.

По данному факту зарегистрированы уголовные производства по ст. 366 и ст. 332 Уголовного кодекса Украины, предусматривающие ответственность за служебный подлог и незаконную переправку лиц через государственную границу или организацию такой переправки. Официально подтвердить эту информацию не удалось, поэтому мы обратились за комментарием к депутату, но на момент публикации ответа не получили.

Владимир Андрусишин, похоже, не хочет платить налоги не только за мобилизованных сотрудников. Его компания "Медиалайт" годами зарабатывала, в частности, на государственных тендерах. Например, в 2021-м ООО получило около 20 млн грн. Большая часть – от ГП "Мультимедийная платформа иновещания Украины".

Общие доходы компании в 2021-м составили 64,4 млн грн, а чистая прибыль – всего 845 тыс. грн (данные YouControl). Сейчас в Хозяйственном суде Киева находится ряд судебных дел, благодаря которым можно понять причину такой низкой прибыльности фирмы.

"Медиалайт" переводила миллионы гривен ФОПам за аренду техники (некоторые из этих договоров пытаются признать недействительными). Деньги переводили, в частности, самому депутату на ФЛП Андрусишин Владимир Иосифович и его жене – на ФЛП Андрусишина Людмила Николаевна. Средства выводили также на ФЛП Кирилла Лобасева (который сейчас является партнером депутата в польской компании). Судя по судебным делам, на ФЛП Лобасева вывела не менее 9,8 млн грн.

Такие операции часто происходят для минимизации прибыли, чтобы не платить налог. Вместо этого деньги просто выводятся на ФЛП.

Сейчас депутат продолжает зарабатывать на свете. В соцсетях он называет себя "Отцом Света". И, судя по задекларированной прибыли, имеет успехи

Мы также направилизапрос в ГП "Укрвакцина" с просьбой объяснить, какую функцию на предприятии выполняет мастер по свету и попал ли он в перечень забронированных сотрудников. Кроме того, мы также обращаемся и в "Киевский университет культуры" с просьбой объяснить, какие функции выполняет депутат от "Европейской солидарности" Андрусишин и как ему удается совмещать бизнес, регулярные поездки за границу, депутатство еще и работу в вузе.