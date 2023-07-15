Во всем мире заканчивается апельсиновый сок: производители предупредили о дефиците

Миру грозит дефицит апельсинового сока. Немецкие производитель бьют тревогу: такой сложной ситуации не было в течение 50 лет.

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Об этом со ссылкой на управляющего директора Ассоциации производителей фруктовых соков Германии Клауса Хайтлингера сообщает издание Faz. "Мы находимся в самой сложной ситуации за более чем 50 лет", – предупредил он.

Острая нехватка концентрата сделает сок значительно дороже. В Бразилии – крупнейшем в мире производителе концентрата апельсинового сока и с 90-процентной долей рынка – низкие урожаи привели к резкому сокращению запасов в последние годы.

В США ураганы и распространение болезни позеленения цитрусовых одновременно вызвали резкое падение объемов урожая. По данным ассоциаций, урожайность в Испании и Мексике также была ниже средней из-за погодных условий.

"В связи с неурожаем в США и исторически низкими запасами в Бразилии сложилась уникальная рыночная ситуация, в результате которой доступность концентрата апельсинового сока в настоящее время сильно ограничена", – сказал Хайтлингер.

С начала года цена на замороженный концентрат апельсинового сока выросла на треть, с 2,02 доллара за фунт до 2,73 доллара. Цена достигла своего пика в этом году почти на уровне 2,94 доллара в конце мая.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине практически закончились яблоки урожая 2022 года, из-за чего цены на этот фрукт повысились в 2-3 раза за последние месяцы. Теперь удешевления следует ожидать не ранее, чем появится новый урожай. То есть яблоки останутся дорогими как минимум до конца августа.

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