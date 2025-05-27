Мировые цены на нефть заметно переписали: все ожидают важного решения

На мировых рынках снизили цены на нефть. По состоянию на 05:07 по Гринвичу 27 мая, фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 24 цента, или 0,4% – до 64,5 доллара за баррель. А стоимость ресурса марки West Texas Intermediate (WTI) снизилась на 29 центов, или 0,5% – до 61,24 доллара за баррель. Причиной же удешевления стало ожидание решения о повышении увеличения добычи нефти со стороны ОПЕК+ (объединение стран-членов Организации стран-экспортеров нефти и нефтедобывающих стран, не входящих, но сотрудничающих с ней).

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Об этом сообщает Reuters. Отмечается: само решение, может быть принято уже на текущей неделе (заканчивается 1 июня).

"ОПЕК+ с большой вероятностью утвердит объем добычи на июль ... на 411 000 баррелей в сутки. ... Ожидается, что группа окончательно определит квоты добычи на онлайн-встрече министров 28 мая", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: решение же президента США Дональда Трампа продлить торговые переговоры с Европейским союзом до 9 июля ослабило непосредственные опасения по пошлин. Что позитивно сказалось на рынке – ведь новые тарифы "могли бы подавить спрос на топливо".

В ЕС хотят ударить по доходам России от нефти

В то же время, Евросоюз хочет снизить потолок цен на российскую нефть – с нынешних 60 до 50 долларов за баррель. Там ожидают, что это предложение:

будет поддержано G7;

в случае реализации усилит санкционное давление на Россию.

"ЕС предложит министрам финансов стран G7 снизить потолок цен на перевозимую по морю российскую нефть в рамках нового пакета санкций против Москвы, заявил европейский комиссар по экономике Валдис Домбровскис. Он не указал, до какого уровня Европейский Союз хотел бы снизить потолок, но осведомленные о ходе обсуждений представители ЕС сообщили, что... до 50 долларов за баррель", – говорится в сообщении Reuters.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем в России стремительно растет стоимость добычи нефти – из-за истощения легкодоступных месторождений и перехода к тяжелым запасам, которые требуют дорогих технологий и налоговых стимулов. Это означает, что прибыльность нефтяной отрасли продолжает снижаться, а бюджет становится все более уязвимым к ценовым колебаниям на мировом рынке.

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