Мировые цены на нефть "обвалились": что происходит на рынке

На мировых рынках подешевела нефть. Утром 30 мая фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 31 цент, или 0,48% – до 63,84 доллара за баррель. Американская нефть West Texas Intermediate (WTI) подешевела также на 31 цент, 0,51% – до 60,63 доллара за баррель. Причина – ожидание роста предложения из-за потенциального увеличения добычи нефти со стороны ОПЕК+ (объединение стран-членов Организации стран-экспортеров нефти и нефтедобывающих стран, не входящих, но сотрудничающих с ней).

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Об этом сообщает Reuters. Отмечается: в целом же за неделю стоимость обеих марок снизилась на 1,5%.

"Аналитики отмечают, что все готово для очередного значительного увеличения производства, возможно, превышающего предыдущие повышения на 411 тыс. баррелей в сутки. ... Потенциальное увеличение добычи происходит на фоне расширения глобального профицита нефти до 2,2 млн баррелей в сутки, что, по мнению аналитиков JPMorgan, может потребовать корректировки цен", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: по прогнозам, на текущем уровне стоимость нефти будет находиться до конца года. После чего может подешеветь до 50 долларов/баррель.

Еще одним фактором, подчеркивается, влияющим на предложение, является прекращение добычи нефти в Венесуэле одной из крупнейших нефтедобывающих компаний в мире – американской Chevron. Это случилось после того, как "администрация Трампа отозвала ее лицензию".

"В апреле Венесуэла отменила поставки, запланированные для Chevron, ссылаясь на неопределённость платежей, связанную с санкциями США. До этого Chevron экспортировала 290 тыс. баррелей венесуэльской нефти в сутки, что составляло более трети общего объёма страны", – объяснили аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем в России стремительно растет стоимость добычи нефти – из-за истощения легкодоступных месторождений и перехода к тяжелым запасам, требующим дорогих технологий и налоговых стимулов. Это означает, что доходность нефтяной отрасли продолжает снижаться, а бюджет становится все более уязвимым к ценовым колебаниям на мировом рынке.

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