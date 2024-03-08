Мировые бренды одежды Zara и Bershka возвращаются в Украину: официальное заявление

Одна из крупнейших в мире дистрибьюторских групп в индустрии моды – испанская Inditex – возвращается в Украину. В ее состав входят такие известные бренды как Zara, Pull&Bear, Bershka и т.д. Это должно не только укрепить доверие международного бизнеса и инвесторов к Украине, но и помочь экономике страны – в частности, за счет создания новых рабочих мест.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел (МИД). Там напомнили: возвращение Inditex является следующим шагом после возобновления работы McDonald's, H&M и других. Впрочем, конкретные сроки возобновления работы компании в Украине пока не называются.

"Возвращение крупных международных компаний на украинский рынок создает новые рабочие места, предоставляет им доступ к качественным товарам и услугам. А также поддерживает экономику Украины во время войны и углубляет ее интеграцию в мировую экономику, укрепляет доверие международного бизнеса и инвесторов в наше государство и его победу", – говорится в сообщении.

Какие магазины вернуться в Украину

Как рассказали в МИДе, в Украине возобновит работу сразу ряд брендовых магазинов Inditex. В частности:

Zara;

Pull&Bear;

Massimo Dutti;

Bershka;

Stradivarius;

Oysho;

Zara Home.

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В то же время, один из крупнейших маркетплейсов Турции – Hepsiburada – решил выйти на украинский рынок. Впрочем, сначала в тестовом формате. Однако если его результаты будут удовлетворительны, произойдет полноценный заход компании в Украину. Причем там готовы к этому шагу, даже несмотря на продолжающуюся полномасштабную войну, развязанную Россией.

По данным Bloomberg, выход на украинский рынок является для Hepsiburada частью долгосрочной стратегии восстановления после падения цен на ее акции с момента выхода на Nasdaq в 2021 году. При этом подчеркивается: в самой компании называют Украину "сложным, но важным рынком для Турции". Кроме того, там довольно оптимистично настроены касательно послевоенного восстановления страны.

"Для нас это стратегическая инвестиция. В будущем Украина нормализуется, и мы хотим быть к этому готовы. ... Украина уже предоставляет [определенные] возможности – учитывая проблемы, с которыми ее жители сталкиваются при поиске товаров как внутри страны, так и когда прибегают к трансграничным перевозкам с увеличенными сроками доставки", – объяснили в Hepsiburada.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же в Киеве возобновили работу магазины крупнейшего европейского ритейлера – шведского H&M Group. Это вызвало немалый ажиотаж среди киевлян, которые сразу выстроились в очереди, чтобы попасть в торговые помещения.

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