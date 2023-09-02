Минобороны через суд требует у подрядчика заплатить 456 млн грн: должны были поставлять продукты и нарушили условия 

Министерство обороны через суд пытается вернуть 430 млн грн, которые заплатило поставщику продуктов, и 26,6 млн грн пени. В марте 2022-го предприятию заплатили за поставку продуктов, однако они нарушили условия договора.

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В самом пресс-релизе Минобороны не называет предприятие, о котором идет речь. Однако указывают номер дела – №910/13416/22. Согласно данным реестра судебных решений, речь идет об иске к компании "Танос текнолоджи".

"Компания неоднократно нарушила условия договора, в результате чего в декабре 2022 года Министерством обороны Украины подан иск на предприятие о взыскании предварительной оплаты и пени на общую сумму 456,660 млн грн (430 млн – сумма договора, 26,660 млн – пеня)", – отмечают в компании.

По данным информационно-аналитической платформы YouControl, предприятие принадлежит к бизнес-группе Германа Назаренко. Интересно, что фирма была зарегистрирована менее 2 лет назад, и производит 37 различных видов деятельности, основной из которых – торговля автомобилями и легковыми автотранспортными средствами. И ни один из них не связан с ВПК. А контактный телефон компании совпадает с номером еще 10 юридических лиц. В конце июня компания официально сменила руководителя, однако на момент подписания контракта с Минобороны ее возглавлял Николай Петренко.

В феврале 2023 года, определением Хозяйственного суда города Киева к участию в деле привлечен Офис Генерального прокурора. По постановлению Хозяйственного суда в Киеве от 09.01.2023 открыто производства по делу №910/13416/22, удовлетворено заявление Министерства обороны Украины об обеспечении иска, наложен арест на счета ответчика в пределах суммы исковых требований.

"1 сентября по результатам слаженной работы юридической службы Министерства обороны Украины и Офиса Генерального прокурора решением Хозяйственного суда города Киева исковые требования удовлетворены, дополнительное соглашение признано недействительным. 6 сентября будет рассматриваться иск Минобороны к компании по основному договору", – отмечают в Минобороне.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Центра противодействия коррупции, дочь одного из владельцев компании "ЕДʼЮГЕТ", выигравшей тендер от министерства, приобрела элитную недвижимость в центре Киева на 300 тыс. долларов, а жена владельца компании, вероятно, имеет российский паспорт.

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