Всем украинцам перечислят минималку: на кого повлияет кардинальное повышение и к чему готовиться

В Украине с 1 апреля минимальную зарплату повысят с 7100 до 8000 грн. Такое повышение является наибольшим за период полномасштабной войны, однако этого недостаточно даже для того, чтобы компенсировать темпы роста цен. О том, как и почему повысят минималку и к чему это приведет, читайте в материале OBOZ.UA.

Как повысится минималка и достаточно ли этого?

В январе 2022 года минимальная зарплата составляла 6500 грн. С того момента (с учетом данных за январь 2024 года) инфляция была на уровне 32,1%. Если бы минималку подняли хотя бы на тот уровень, на который выросли цены, то она увеличится до 8 586 грн. Вместо этого она составит всего 8000 грн.

Рассчитывать на то, что при полномасштабной войне и рекордном дефиците бюджета индексация зарплат полностью компенсирует инфляцию не стоит, рассказывает OBOZ.UA заведующая сектором отдела исследований качества жизни населения в Институте демографии и социсследований при НАНУ Людмила Черенько.

"И хотя 2023-й показал небольшую инфляцию (5,1%. – Ред.), в условиях полномасштабной войны компенсировать минималкой потери – это конечно нереалистично. Повышение минимальной зарплаты – это положительный сигнал и для рынка труда. Сказать, что оно должно быть больше можно. Конечно, имеет. Но в сложившихся условиях, и это повышение уже является результатом", – говорит ученая.

Достаточно ли этого повышения? Конечно нет. Еще год назад, в апреле 2023-го, фактический размер прожиточного минимума составлял 7782 грн на трудоспособное лицо. Если допустить, что темпы роста цен в 2023 году повторятся с апреля прошлого по апрель этого года, то только прожиточный минимум (его фактический размер) составит 8 178 грн. И это на одно трудоспособное лицо, имеющее собственное жилье и живущее на грани бедности. То есть зарабатывать меньше этой суммы – находиться за пределом бедности.

Минимальную зарплату в Украине официально получает до 40% работающих (эта статистика не меняется в течение многих лет). Но с учетом высокого уровня тенизации зарплат, на самом деле реальные зарплаты у львиной доли больше. "Я 10 лет вообще работала неоформленная, сейчас у меня на руки где-то 9 тысяч выходит, а официально минималка . Бывают месяцы, когда даже меньше минималки выходит. Это когда торговли нет", – рассказывает OBOZ.UA Татьяна. Она уже около 16 лет работает продавцом в продуктовом магазине Терновки Днепропетровской области.

Реально минимальную зарплату в Украине получают две категории: некоторые бюджетники и работники в городах и селах. Именно для них и вырастет зарплата за счет повышения минималки. Но только в том случае, если работодатель действительно выполняет норму закона.

Есть:

если ориентироваться только на фактический (это минимальный набор товара и услуг в актуальных ценах) прожиточный минимум, то минималка должна быть почти на 200 грн больше;

повышение минималки компенсируется повышением налоговых поступлений с зарплат;

повышение минималки во время полномасштабной войны – положительный сигнал для рынка труда.

Важно отметить, что рост расходов в связи с повышением минималки почти всегда компенсируется ростом поступлений. После увеличения минимальной зарплаты с 1600 до 3200 грн в 2017 году доходы местных бюджетов выросли на 38%, налоговые поступления в общую казну – на 23%. Кроме того, это стимулировало рост экономики дополнительно на 0,5% ВВП и позволило увеличить бюджет Пенсионного фонда на 51 млрд грн.

Повышение минималки также не повлияет на рост цен. Отметим, что за уровень роста цен отвечает Нацбанк. Именно он имеет больше инструментов для регулирования уровня инфляции и разрабатывает инфляционную политику, прогнозирует темпы роста цен. Летом прошлого года, еще до разработки бюджета, НБУ спрогнозировал, что в среднем минимальная зарплата в 2024-м составит 7665 грн. Учитывая, что часть года (январь, февраль, март) в Украине миинмалка будет находиться на уровне 7100 грн и только с апреля вырастет до 8000 грн, средняя за год минималка будет на уровне 7775 грн. Что всего на 100 грн отличается от оценок НБУ. Поэтому в прогнозе уровня роста цен в 8,6% за 2024 год уже учтено повышение минималки.

Что еще изменится с новой минималкой и сколько платят соседи

Повышение минимальной зарплаты приведет к перерасчету части пенсий. Речь идет о пенсиях, которые получают украинцы в возрасте от 65 лет, которые выполнили нормы по стажу. По закону они имеют право на выплату в размере 40% минималки. Сейчас это 2840 грн, а с 1 апреля – 3200 грн. Также изменятся размеры некоторых платежей и лимитов.

Изменятся некоторые налоги. Физлица-предприниматели (ФЛП) платят за себя ЕСВ по минимальной зарплате. До апреля это 1562 грн, а после апреля – 1760 грн.

Против повышения минималка традиционно выступает часть мелкого бизнеса. Но даже такие предприниматели никогда не выступали против индексации в рамках инфляции. Ученая Людмила Черенько отмечает: минимальная зарплата в Украине остается одной из самых низких в Европе.

Во всех странах ЕС минималка в несколько раз выше (смотрите инфографику). Постепенно Украине придется отказываться от дешевой рабочей силы. По пути к членству в ЕС постепенно придется равняться и на их уровень соцстандартов.

"Если вы посмотрите на ЕС, это совершенно разные страны. Между ними нет границ и люди могут перемещаться, однако существуют значительные разрывы в стандартах оплаты труда. Понятно, что некоторые проблемы при вступлении Украины тоже будут. Но я не ожидаю значительного оттока. Мы этот момент уже переживали, было несколько волн. У нас такого ощутимого оттока уже не может быть", – рассказывает Черенько.

В Украине уже сейчас наблюдается дефицит на рынке труда. Того ресурса трудоспособного населения, которое могло бы удовлетворить потребности рынка труда в ЕС, уже нет. При обретении членства Украине придется пересматривать условия работы и создавать конкурентную среду. Однако сейчас этот вопрос не является наиболее актуальным. В условиях полномасштабной войны и постоянным угрозам безопасности главное – защитить страну, ее суверенитет и независимость. И после того все украинцы, в том числе не мобилизованные, должны пройти длительный процесс экономического восстановления страны. И в этих условиях приходится выбирать не между украинской и румынской зарплатами, а между тем, чтобы восстанавливать собственный дом или помогать строить чужую страну.