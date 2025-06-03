Миллиарды с продажи "Челси" должны попасть в Украину: Британия угрожает судом Абрамовичу

В Великобритании продолжается спор вокруг 2,5 миллиарда фунтов от продажи санкционного футбольного клуба "Челси" - правительство хочет передать их Украине, но российский олигарх Роман Абрамович (бывший владелец клуба) настаивает на распределении средств среди "всех жертв войны". В случае отказа олигарха британские власти готовы решать этот вопрос в суде.

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Об этом пишет BBC. После полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года, Роман Абрамович попал под международные санкции из-за его вероятной близости к Кремлю.

Сам Абрамович неоднократно отрицал тесные связи с президентом России Владимиром Путиным, однако это не помешало британскому правительству заблокировать активы, в том числе и вырученные средства от продажи футбольного клуба. Несмотря на то, что Абрамович получил специальную лицензию на продажу клуба при условии, что не получит финансовой выгоды, 2,5 миллиарда фунтов до сих пор юридически принадлежат ему. Деньги хранятся на специальном счете в британском банке, однако из-за санкционного режима Абрамович не имеет к ним доступа.

Ключевым камнем преткновения стала разница в видениях того, кому должны достаться эти средства. Сам Абрамович заявлял, что деньги должны пойти на пользу "всем жертвам войны в Украине", включая пострадавших в России. Британские власти категорически не согласны с таким подходом и настаивают, что средства должны быть направлены исключительно на гуманитарную помощь Украине - пострадавшим мирным жителям, восстановление инфраструктуры, поддержку беженцев и тому подобное.

Министры правительства Великобритании, включая канцлера Рэйчел Ривз и министра иностранных дел Дэвида Ламми, в совместном заявлении отметили, что хотят "гарантировать, что люди, которые страдают в Украине, смогут воспользоваться этими средствами как можно скорее". Они также выразили разочарование из-за отсутствия прогресса в переговорах с господином Абрамовичем и прямо отметили, что не исключают возможности подачи иска в суд, чтобы заставить эти средства работать в пользу украинского народа.

В задержке передачи средств важную роль играют также сложные юридические нюансы. Хотя средства заморожены, формально они остаются собственностью Абрамовича. Именно поэтому достижение правовой договоренности стало длительным процессом. Палата лордов Великобритании в своем отчете отметила, что эта задержка вредит репутации как правительства, так и самого миллиардера. "Тупик плохо отражается как на госпоже Абрамовичи, так и на правительстве, которое должно было бы настаивать на более обязательных обязательствах", - отмечается в отчете.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Россия заявила о готовности передать часть замороженных резервов на восстановление Украины. Такой вариант может стать пунктом потенциального мирного соглашения. Условиями же заключения этого соглашения являются письменные гарантии по остановке расширения НАТО, снятие санкций и нейтральный статус Украины.

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