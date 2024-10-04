Микрогосударства зарабатывают на войне в Украине за счет России: до чего додумались в Кремле

Россия продолжает попытки продавать нефть в обход санкций. Теперь для этого используются небольшие государства, которым платят за регистрацию танкеров из "теневого флота" РФ.

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Ссылаясь на расследование компании Windward, The New York Times сообщает, что с июля 2023 года более 85 связанных с Россией судов (включая танкеры подсанкционного "Совкомфлота") сменили страну регистрации с Либерии на Габон, в результате чего морской реестр последнего, открытый только в 2018 году, стал одним из самых быстрорастущих в мире.

Также российские танкеры перерегистрировались в Панаме и Палау, о чем свидетельствуют данные сервисов морских аналитических сервисов MarineTraffic и Lloyd's List. Такие "рокировки" позволяют подобным маленьким государствам извлекать свою выгоду из войны в Украине.

"Габон важен для России из-за готовности регистрировать танкеры, от которых под давлением Запада отказались другие государства флага. Это помогает России развивать возможности параллельной доставки, что упрощает продажу нефти по цене выше установленного предела", – сказал научный сотрудник Центра Дэвиса по российским и евразийским исследованиям Гарвардского университета Крейг Кеннеди.

Поскольку записи о грузоперевозках между российскими компаниями и их клиентами носят частный характер, говорить о том, все ли танкеры, сменившие флаг, продали российскую нефть и по какой цене, нельзя. Но журналисты получили счета-фактуры, подтверждающие, что в прошлом году не менее трех танкеров из "теневого флота" продали российскую нефть западным странам.

С этими документами уже ознакомились в Министерстве финансов США и обсудили с властями Габона вопрос соблюдения санкций. В результате в этом году власти Габона сняли свой флаг с попавшего в "черный список" танкера, который принадлежит "Совкомфлоту".

В мае 2023 года на борту танкера Pablo произошел взрыв, в результате которого погибло трое членов команды – за шесть дней до того судно перешло под флаг Габона. А в феврале-2024 на Гибралтаре задержали зарегистрированный в Габоне танкер Electra – экипаж пожаловался, что не получил плату за два месяца плавания.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что США готовят ужесточение санкций в РФ, чтобы ограничить финансирование вооруженных сил страны-агрессора. В Белом доме считают, что сократить военные возможности России можно, изменив заинтересованность стран, производящих компоненты для российской военной техники.

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