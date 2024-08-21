Между Китаем и ЕС разгорается торговая война: Пекин готовит новый удар в ответ на претензии Европы

Торговая война между Китаем и Европейским Союзом (ЕС) набирает обороты. Новый шаг по ухудшению отношений с Европой предприняли в Пекине – начали антисубсидиарное расследование в отношении импортируемых из ЕС молочных продуктов.

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Как сообщает Reuters, соответствующее объявление было сделано в Министерстве торговли КНР, якобы реагируя на жалобу, поступившую от Ассоциации молочной промышленности Китая. Расследование будет сосредоточено на разных видах сыров, молока и сливок.

В частности, будут рассмотрены 20 субсидиарных программ Евросоюза, в том числе некоторые в рамках Единой сельскохозяйственной политики, а также доступны для молочных секторов в частности Австрии, Бельгии, Хорватии, Чехии, Финляндии, Италии, Ирландии и Румынии. Оно будет продолжаться в течение года, но при особых обстоятельствах может быть продлено еще на шесть месяцев.

Официальный представитель Еврокомиссии по вопросам торговли и сельского хозяйства Олоф Гилл уже заявил, что в ЕС приняли к сведению начало такое решение Китая. Он предупредил, что Еврокомиссия будет внимательно следить за ходом расследования.

"Комиссия будет решительно защищать интересы молочной промышленности ЕС и Единой сельскохозяйственной политики и готова при необходимости вмешаться, чтобы обеспечить полное соответствие расследования соответствующим правилам Всемирной торговой организации", – добавил он.

ЕС занимает второе место по объемам экспорта молочных продуктов в Китай, уступая только Новой Зеландии. В целом в 2023 году не менее 36% всей стоимости молочной продукции поступило в КНР из Евросоюза. Крупнейшим поставщиком является Ирландия, продавшая эту продукцию на сумму $461 млн.

Торговая война Китая и ЕС

О расследовании было объявлено после того, как в Евросоюзе опубликовали пересмотренный проект решения о введении пошлин на электромобили китайского производства. Это объяснили субсидированием китайской отрасли электромобилей – объемы поддержки, которые получает этот сектор, наносят экономический ущерб автопроизводителям ЕС.

Впрочем, старший аналитик Economist Intelligence Unit по вопросам, связанным с Китаем, Чем Ли констатировал, что общая стоимость экспорта свинины и молочных продуктов из ЕС в Китай значительно меньше стоимости экспорта китайских аккумуляторных электромобилей в ЕС. По приблизительным подсчетам в 2023 году эта сумма составит около $13,5 млрд. В то же время Евростат подсчитал, что в 2023 году ЕС продал в Китай молочную продукцию на сумму €1,7 млрд.

4 июля Европейская комиссия ввела временную компенсационную пошлину на импорт аккумуляторных электромобилей из Китая. Ставки пошлины будут зависеть от производителя:

BYD – 17%;

Geely – 19,3%;

SAIC – 36,3%;

для остальных – 21,3%.

Кроме того, как пишет Bloomberg, в ответ на это Китай также начал антидемпинговое расследование по импорту свинины из ЕС. Оно касается трех датских компаний, являющихся крупнейшими экспортерами свинины из ЕС в Китай: Crown A/S, Vion Boxtel BV и Litera Meat SLU.

Также OBOZ.UA сообщал, что новые пошлины на китайские товары ввели также США. Самое жесткое решение принято по электрокарам – ставки импортной пошлины для них выросли с 25% до 100%, что делает ввоз такой продукции в США невыгодным.

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