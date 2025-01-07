'Метинвест' внедрил на предприятиях собственные ИИ-разработки, позволяющие минимизировать брак

Горно-металлургическая группа "Метинвест" ввела на своем предприятии ИИ-решения по контролю качества производства. Искусственный интеллект выявляет дефекты при производстве слябов – металлургического полуфабриката, из которого производится листовой прокат на заводе "Запорожсталь". Рабочее название решения – ForgeCheck. Прогнозируемая экономия в год – $250 000.

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"Метинвест" тестирует искусственный интеллект с 2021 года, говорит руководитель R&D-центра Metinvest Digital Максим Баланюк: на мариупольском заводе технология работала для определения качества металлолома, анализа качества спекания агломерата, мониторинга вагонопотока и аудита перемещения рулоновозов по территории предприятия.

Использовать ИИ для контроля качества продуктов на "Запорожстали" компания начала в июне 2024-го. Решение помогает работнику быстрее определять нехватку при обрезке слябов. Если был зафиксирован дефект, то на мониторе сотрудника он подсвечивается красным, рассказывает Баланюк. Если дефект есть, но он не классифицирован системой – желтым, а при отсутствии дефекта – зеленым. Точность модели составляет 75-85%. Но, с учетом однообразия объектов, модель можно дотянуть до 97%.

Основная экономия для "Метинвеста" – снижение процента рекламаций от заказчиков. "Также экономим на электроэнергии, потому что нагретый металл не простаивает из-за задержки сляба на этапе обрезки", – говорит Баланюк.

Инвестиции в решение Баланюк не раскрывает. Но, по оценкам участников рынка, разработка с нуля может стоить до $80 000, если использовать open-source технологии.

Сейчас в портфеле Группы "Метинвест" – 12 металлургических предприятий, часть из которых – на оккупированной территории. Поэтому масштабировать ИИ решения для контроля качества слябов сложно, поскольку предприятия Группы производят различные виды продукции, говорит Баланюк.

"Приоритет на следующий год – сделать и запустить в промышленную эксплуатацию вторую версию ИИ-инструмента", – добавляет он.

По его подсчетам это поможет снизить процент рекламаций на 60%. "Показатель будет зависеть от объемов производства – если они вырастут, вырастет и экономия в финансовом выражении", – убеждает Баланюк.

Потенциально "Метинвест" готов продавать разработку конкурентам. "Только что завершим тестирование второй версии, сформируем предложение для потенциальных партнеров, работающих в этом направлении", – говорит Баланюк.

Напомним, ранее "Метинвест" Ахметов был включен в рейтинг крупнейших инвесторов Украины: ежегодно компания вкладывает 12 миллиардов в инвестиционные проекты в Украине. Также с начала войны компания перечислила более 50 миллиардов гривен налогов и сборов в бюджеты всех уровней.