'Метинвест' стал крупнейшим частным работодателем для ветеранов в Украине – СМИ

Группа "Метинвест", входящая в состав SCM Рината Ахметова, является крупнейшим частным работодателем для ветеранов войны в Украине. Компания создала комплексную систему поддержки защитников, которая охватывает как своих работников, так и военнослужащих из других сфер.

Об этом пишет пресс-служба компании.

В "Метинвесте" действуют ветеранские сообщества, программы профессиональной адаптации, психологической помощи, а также юридической поддержки. Кроме того, защитники могут бесплатно пройти обучение или повысить квалификацию в техническом университете компании – "Метинвест Политехнике".

На данный момент "Метинвест" остается одним из крупнейших работодателей в Украине среди промышленных компаний. До начала полномасштабного вторжения предприятия группы обеспечивали работой более 100 000 человек. Несмотря на потерю активов на временно оккупированных территориях, компания продолжает операционную деятельность на предприятиях в Кривом Роге, Каменском и Запорожье.