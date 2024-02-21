'Метинвест' направил почти 15 млн на развитие тактической медицины

С 2022 года обучение тактической медицине от благотворительного фонда PULSE прошли 25 тысяч военных в Украине. Благодаря финансовой поддержке доноров, в частности, Группы "Метинвест", тренинги проводятся бесплатно. За время сотрудничества в рамках милитарной инициативы "Стальной Фронт Рината Ахметова" компания направила на это почти 15 млн грн.

Благотворительный фонд PULSE был создан в начале полномасштабного вторжения с целью спасения жизней военных сил обороны Украины. Для этого организация способствует развитию тактической медицины, в частности, проводит обучение. Как надежная опора государства в условиях войны, "Метинвест" поддерживает эту инициативу и оказывает финансовую помощь PULSE.

Все средства используются для организации обучения. В первую очередь это позволяет обеспечить материально-техническую базу тренингов: качественные материалы для отработки навыков, логистику, оплату услуг инструкторов. В настоящее время в поддержку важного дела "Метинвест" направил почти 15 млн грн.

Чтобы распространить знания по тактической медицине среди действующих и будущих военных и резервистов, PULSE также инициировал видеопроект "Голоса Такмеда". В нем приняли участие украинские художники – актеры, певцы, ведущие. Каждый и каждая из них озвучили видео о критических навыках и понятиях тактической медицины, чтобы спасение заговорило голосами, которые трудно не узнать.

Во время презентации проекта, на которую были приглашены партнеры фонда, соучредитель PULSE Федор Сердюк отметил необходимость системного развития тактической медицины.

"Мы работаем с Минобороны, с каждым видом и родом войск, чтобы построить способности такмеда. Но даже применяя все возможные меры – обучение, развитие учебных центров, переливание крови и т.п. – мы не решим вопрос тактической медицины, если не выиграем битву внутри каждого человека. Этот проект именно об этом. Я благодарен всем, кто "дал" нам свои голоса, которые узнают миллионы для того, чтобы достучаться не только до ума, но и до сердца украинцев. Этим проектом мы говорим: сделайте тактическую медицину частью своей жизни, пустите ее в свое информационное пространство", – отметил он.

Среди героев первой серии видео – актеры Богдан Бенюк, Вячеслав Довженко, Даша Малахова, Анна Саливанчук и Михаил Кукуюк, ведущие Елена Кравец и Анатолий Анатолич, а также вокалист группы "Без ограничений" Сергей Танчинец. Авторы планируют в перспективе продлить съемки с другими известными украинцами.

Напомним, PULSE на постоянной основе сотрудничает со 100 воинскими частями и учреждениями. С 2022 года обучение такмеду прошли 25 тысяч украинских защитников. Организация является авторизованным тренинговым центром Национальной ассоциации экстренных медицинских техников (США). Милитарная инициатива бизнесмена Рината Ахметова направила на помощь военным и гражданским украинцам более 7,6 млрд. грн. от начала большой войны в Украине.