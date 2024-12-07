Маленькие школы в Украине перестанут финансировать со следующего года: какие закроются

В Украине Кабинет министров перестанет финансировать из государственного бюджета школы с 1 сентября 2025 года, если у них меньше 45 учеников. Это решение не касается начальных и специальных школ. Местным властям придется либо самостоятельно финансировать такие коммунальные учреждения (школы), либо закрывать их.

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Как говорится в разъяснении правительства, для расчета образовательной субвенции на январь-август 2025 использованы данные о количестве учащихся всех типов учреждений общего среднего образования на 1 ноября 2024. Кроме того:

в будущий расчет образовательной субвенции с 1 сентября 2025 года будет учтено количество учащихся коммунальных и частных учреждений общего среднего образования с количеством учащихся 45 человек и более. Это решение не касается начальных и специальных школ (у последних учатся учащиеся с особыми образовательными потребностями).

"Решение правительства будет стимулировать местные органы самоуправления к оптимизации школьной сети, что будет способствовать получению учащимися более качественного образования в больших школах, которые, как правило, лучше оснащены учебным оборудованием и обеспечены учителями по всем учебным предметам", - говорится в решении правительства.

То есть школы, в которых меньше 45 учащихся, оставят без государственного финансирования. В Кабмине объяснили, что в маленьких школах всего по 5-6 учеников в классе, не хватает учителей, "дети не получают должного уровня взаимодействия друг с другом, не учатся друг у друга и не видят примеров для подражания".

Поэтому Кабинет Министров Украины внес изменения в формулу распределения образовательной субвенции между местными бюджетами и утвердил распределение на январь-август 2025 года. Постановление "Некоторые вопросы распределения образовательной субвенции на 2025 год" утверждено 5 декабря 2024 года.

Образовательная субвенция – основной источник заработной платы педагогических работников в учреждениях общего среднего образования. Она поступает из государственного бюджета местным бюджетам, по которым выплачивают зарплаты учителям.

Как ранее писал OBOZ.UA, Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили бизнесмену из Прикарпатья о подозрении в организации хищений на 14,8 млн грн во время строительства школы в селе Чукаловка Ивано-Франковской области в рамках госпрограммы. Большое строительство". Предприниматель стал уже третьим фигурантом этого дела.

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