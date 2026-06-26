Магазины Prostor закрываются или нет? В компании дали четкий ответ

Информация о ликвидации магазинов Prostor, которая распространялась с 20 июня, оказалась частично неверной. На самом деле сеть закроет лишь часть торговых точек – те, которые являются наиболее неэффективными.

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Об этом ООО "НУМИС", развивающее сеть магазинов косметики и средств по уходу, официально сообщило в пресс-релизе, который поступил в распоряжение OBOZ.UA. Кроме того, по данным источников в Украинском совете торговых центров, Prostor уже отзывает письма о закрытии, которые получили ряд партнеров сети.

Отмечается, что еще с начала 2026 года компания Prostor начала процесс "повышения эффективности операционных и коммерческих процессов". В частности, речь идет об оптимизации расходов и закрытии части неэффективных торговых точек.

"Вести бизнес в условиях войны и постоянных обстрелов – это действительно сложная задача, которая коснулась и компании Prostor. В настоящее время компания стабилизировала свою операционную деятельность. Уже в мае благодаря изменению маркетинговой и коммерческой политики нам удалось увеличить продажи на одну торговую точку более чем на 20% по сравнению с прошлым годом", – рассказала коммерческий директор сети Ольга Бучковская.

После этапа оптимизации сеть планирует представить обновленную бренд-стратегию и новое позиционирование магазинов Prostor. Какими именно будут эти изменения, пока неизвестно.

Такое развитие событий четко объясняет, почему покупателям в одних точках говорили, что магазин скоро закроется, а в других – уверяли, что работа продолжается.

"Закрытие Prostor": что предшествовало

20 июня стало известно, что ритейлер якобы полностью прекращает работу. Арендодатели сети начали получать уведомления с датами закрытия магазинов, которое, как сообщалось, должно было начаться с 1 июля и продлиться около года.

Причины такого решения не разглашались. Впрочем, сеть сразу назвала сообщения о закрытии "преждевременными".

"Магазины обслуживают покупателей, команда выполняет операционные процессы, а компания обеспечивает выполнение своих обязательств перед клиентами, партнерами и сотрудниками... Окончательные решения относительно будущей модели работы пока не объявлялись", – заявили тогда в компании.

В то же время среди покупателей все равно возник ажиотаж. Этому способствовали скидки и акции, объявленные в магазинах. По данным OBOZ.UA, в большинстве торговых точек в течение выходных 20-21 июня с полок буквально сметали почти всю продукцию.

"Красные ценники" и скидки, которые клиенты видят с мая, – это новая ценовая политика, которая и в дальнейшем будет активно реализовываться. Мы благодарны клиентам за поддержку компании. За последнее время к нам пришло более 1,5 млн клиентов. Мы получили тысячи публикаций в социальных сетях с отзывами о любимых брендах товаров и работе компании", – пояснила ситуацию со скидками Бучковская.

Эксперты рынка в контексте ситуации с сетью Prostor обращали внимание на сложные условия ведения бизнеса во время войны. Ритейлеры в настоящее время сталкиваются с ростом затрат на логистику, нехваткой персонала, перебоями в работе из-за воздушных тревог и регулярными атаками на инфраструктуру.

Prostor – это вторая по масштабам drogerie-сеть Украины с годовой выручкой 5,7 млрд грн. В конце 2025 года сеть насчитывала 468 магазинов в 22 регионах Украины. Компания продолжала открывать новые точки продаж и даже заявляла о намерении увеличить их количество до более чем 480.

Дополнительным ударом для компании назвали атаку на складской комплекс в Днепре. В декабре 2025 года в результате российского обстрела пострадал склад площадью 6500 квадратных метров, где хранилась продукция.

Еще одним важным событием для компании стала масштабная кадровая реорганизация. В апреле 2025 года владелец сети Вадим Тугай назначил новым генеральным директором Петра Чередниченко, который ранее работал в Fozzy Group и занимал должность коммерческого директора Центрального региона сети "Сильпо". Одновременно компания обновила руководство нескольких ключевых направлений, в частности коммерческого блока, HR-службы и службы безопасности. На рынке эти изменения расценивались как попытка укрепить позиции сети и подготовить ее к дальнейшему развитию.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно о закрытии магазинов в Украине сообщила международная сеть обувного ритейла SuperStep. При этом сеть подчеркнула, что не планирует закрывать магазины бренда Lacoste, которые работают под ее управлением.

Также компания Inditex расторгла договоры аренды с торговыми центрами в Днепре, Харькове и Одессе. Это означает, что бренды Zara, Pull&Bear, Bershka, Massimo Dutti, Stradivarius и Oysho, принадлежащие испанскому конгломерату, официально не вернутся в эти города.

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