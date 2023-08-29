В украинских магазинах пересчитали цены: как изменилась стоимость популярного овоща

Цены на морковь в Украине обвалились. По состоянию на 29 августа средняя стоимость этого овоща составляет 11,2 грн/кг, что почти на 40 грн ниже средней цены июля в 49,76 грн.

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Об этом сообщает "Минфин". Согласно его данным, в отдельных сетях супермаркетов морковь стоит от 9 до 15 грн за 1 кг:

Auchan – 9,8 грн;

Megamarket – 14,9 грн;

Varus – 8,9 грн.

Почему цены упали

Резкое удешевление моркови вызвано несколькими факторами, рассказывают аналитики EastFruit. В частности:

низким спросом;

ростом предложения на рынке, ведь уборка урожая в настоящее время пребывает в активном состоянии.

"Предложение моркови на рынке на данный момент заметно больше, чем в прошлом году, что обусловлено ростом производства данного корнеплода. Стоит отметить, что на данный момент морковь в украинских хозяйствах уже в среднем на 22% дешевле, чем в аналогичный прошлогодний период", – объясняют они.

Что будет дальше

Впрочем, вскоре цены на этот овощ начнут расти. Как рассказал OBOZREVATEL аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка, подорожание ожидается уже до конца осени.

Он объяснил: в настоящее время цены на оптовых рынках находятся в пределах 8-10 грн/кг. А вот к концу осени оптовая "цена должна быть в пределах 15-18 грн/кг". Что, соответственно, отразится и на ценах моркови в магазинах.

Как сообщал OBOZREVATEL, резко снизились в Украине и цены на лук. К примеру, килограмм репчатого 25 августа стоил в среднем 25,16 грн, что почти на 27 грн ниже средней цены июля в 51,8 грн.

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